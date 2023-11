NASA arbejder på at løse problemet med varmeskjold før bemandet mission

NASA støder på en udfordring med varmeskjoldet på sit Orion-rumfartøj, som skal løses, før en besætning sikkert kan ride om bord. Rumagenturet forventer at tage et par måneder mere til fuldt ud at studere ydeevnen af ​​varmeskjoldet og finde en løsning, ifølge Jim Free, associeret administrator for NASA's Exploration Systems Development Mission Directorate.

Under genindtrængen af ​​det ubemandede Orion-rumfartøj i dets tidligere mission blev uventet ydeevne fra varmeskjoldet observeret. Mere af det ablative materiale på skjoldet kom af end forventet, hvilket forårsagede bekymring for sikkerheden for fremtidige bemandede missioner. NASA lancerede en undersøgelse for bedre at forstå dette problem og planlægger at give en "foreløbig løsning på årsagen" i slutningen af ​​næste forår.

I mellemtiden forbereder NASA stadig rumfartøjet til Artemis 2-missionen, der er planlagt til opsendelse i november 2024 med en besætning om bord. Varmeskjoldet spiller en afgørende rolle i at beskytte astronauter mod ekstreme temperaturer under genindtræden i Jordens atmosfære. Om nødvendigt er NASA åben for at udskifte varmeskjoldkomponenter eller fortryde visse hardwarefremskridt på rumfartøjet for at løse problemet.

Besætningen på Artemis 2-missionen har understreget vigtigheden af ​​at sikre beredskabet og sikkerheden af ​​rumfartøjet, før de opsendes. NASA-astronaut Reid Wiseman, missionschefen, udtalte, at de ikke vil ride om bord på Orion, før de er sikre på, at den er klar.

Mens indvirkningen på lanceringsdatoen for Artemis 2 forbliver usikker, er NASA fortsat forpligtet til at løse problemet med varmeskjold for at garantere sikkerheden for dets bemandede missioner.