Første ilteksperiment på Mars afsluttet med succes, hvilket baner vejen for fremtidig udforskning

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), en enhed i mikrobølgestørrelse ombord på Perseverance-roveren, har med succes afsluttet sin mission med at producere ilt på Mars. Eksperimentet, der begyndte for mere end to år siden, har overskredet NASAs oprindelige mål ved at generere 122 gram ilt ved at omdanne Mars' kuldioxidrige atmosfære til åndbar ilt.

Under sin højeste ydeevne var MOXIE i stand til at producere 12 gram ilt i timen ved 98 % renhed, det dobbelte af målet fastsat af NASA. Eksperimentet kørte i 16 sessioner og opfyldte alle dets mål. Denne banebrydende teknologi har vist potentialet til at omdanne lokale ressourcer til nyttige produkter til fremtidige udforskningsmissioner.

Mars atmosfære består hovedsageligt af kuldioxid, som ikke er åndbart for mennesker. Ved at dele kuldioxidmolekyler og udvinde ilt beviser MOXIE, at det er muligt at få ilt fra Mars atmosfære. Ud over at levere åndbar luft til astronauter, kan teknologien også bruges til at skabe raketdrivmiddel, hvilket reducerer behovet for at transportere store mængder ilt fra Jorden.

Pam Melroy, NASAs viceadministrator, fremhæver betydningen af ​​at bruge ressourcer på Mars og Månen til langsigtede rumudforskningsmål. Den vellykkede drift af MOXIE bringer os tættere på at opnå en bæredygtig tilstedeværelse på den røde planet og etablere en robust måneøkonomi.

Erfaringerne fra MOXIE's eksperiment vil informere udviklingen af ​​et fuldskalasystem, der inkluderer en iltgenerator, der er i stand til at fortætte og lagre ilt. Denne milepæl sætter scenen for at teste andre teknologier på Mars, såsom værktøjer og habitatmaterialer, for yderligere at fremme udforskningsindsatsen.

