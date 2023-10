Dust Devil Spotted on Mars af Perseverance Rover

Perseverance-roveren fangede for nylig optagelser af en støvdjævel i aktion på Mars. Støvdjævle, som er små hvirvelvinde, er almindelige på den røde planet på grund af dens tynde atmosfære. Når Mars overflade varmes op i solen, men den omgivende atmosfære forbliver kølig, kan den opstigende luft begynde at rotere og danne en støvdjævel.

Optagelserne af støvdjævelen blev fanget af et af Perseverances sort-hvide navigationskameraer, kaldet Navcams. Det viser en hvid søjle, der bevæger sig hen over toppen af ​​en højderyg kendt som Thorofare Ridge med en hastighed på omkring 12 mph. På trods af kun at fange bunden af ​​støvdjævelen, var forskerne i stand til at estimere dens højde ved hjælp af den skygge, den kastede. De fastslog, at hvis støvdjævelen var en lodret søjle, ville dens højde være cirka 1.2 miles (2 kilometer).

Støvdjævelen opdaget af Perseverance var placeret omkring 2.5 miles væk og blev anslået til at være omkring 200 fod bred. Denne observation blev foretaget under højstøvdjævelsæsonen på den nordlige halvkugle af Mars, hvor roveren i øjeblikket befinder sig. Støvdjævlens aktivitet på Mars varierer efter sæson, og sommeren er, når de er mest tilbøjelige til at dukke op.

Den tynde atmosfære på Mars, som kun er 1 % af densiteten af ​​Jordens atmosfære, gør det muligt for disse støvdjævle at vokse sig større sammenlignet med deres terrestriske modstykker. Faktisk i sjældne tilfælde kan støvstorme på Mars blive globale begivenheder, der dækker hele planeten.

De sort-hvide navigationskameraer, der bruges af Perseverance, hjælper ikke kun med roverens navigation, men fungerer også som et værdifuldt værktøj til at overvåge det omkringliggende område for fænomener som støvdjævle. Selvom det er umuligt at forudsige, hvornår og hvor disse begivenheder vil finde sted, håber forskerne at fange flere optagelser af støvdjævle under roverens mission.

Kilde: NASA/JPL-Caltech