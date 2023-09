Varda-rumfartøjet sidder fast i kredsløb og afventer godkendelse til at vende tilbage til Jorden

Et kommercielt rumfartøj ejet af Varda Space Industries, en startup med speciale i produktion i rummet, har været i kredsløb længere end forventet, da det afventer regeringens godkendelse for at vende tilbage til Jorden med en samling af farmaceutiske prøver. Satellitten blev opsendt den 12. juni med det oprindelige mål om en mission på en måned for at fremvise virksomhedens teknologi til fremstilling af kommercielle materialer, især lægemidler, inde i en genoprettelig kapsel designet til at returnere produkterne til Jorden til analyse og kommerciel brug.

Genopretningen af ​​Vardas kapsel er dog i øjeblikket i bero, efter at Federal Aviation Administration (FAA) og det amerikanske luftvåben nægtede godkendelse til dens landing i en fjern del af Utah. FAA erklærede, at Varda lancerede sit køretøj uden en reentry-licens og ikke overholdt lovmæssige krav. Varda har anmodet om en fornyet behandling af afgørelsen, som i øjeblikket verserer. Selskabet havde målrettet landingsmuligheder i begyndelsen af ​​september på Utah Test and Training Range, men blev nægtet tilladelse på grund af sikkerhedsproblemer.

Varda Space Industries har forsikret, at dets rumfartøj er i god stand og "sundt på tværs af alle systemer." Mens rumfartøjet er designet til at forblive i kredsløb i et helt år, hvis det er nødvendigt, arbejder virksomheden aktivt med regeringspartnere for at bringe kapslen tilbage til Jorden så hurtigt som muligt.

FAA's Office of Commercial Space Operations er ansvarlig for licensering af kommercielle opsendelses- og reentry-operationer. Agenturet gennemgår dog hovedsageligt ansøgninger om lanceringslicenser, og reentry-licenser er relativt nyt. FAA har licenseret 82 kommercielle lanceringer i år, en betydelig stigning fra tidligere år. Det stigende antal kommercielle opsendelser er overvejende drevet af SpaceX's stigende opsendelseskadence. FAA har anmodet om yderligere finansiering for at holde trit med den voksende kommercielle rumindustri.

FAA's primære bekymringer ved gennemgang af licensansøgninger er offentlighedens sikkerhed, risikoen for skade på ejendom, miljøtrusler og nationale sikkerhedskonsekvenser. Selvom det er ualmindeligt, at FAA direkte afslår en licensansøgning, er reentry-køretøjer stadig relativt ualmindelige. Kun to virksomheder har modtaget en kommerciel FAA-reentry-licens til dato.

Varda og FAA har været i diskussioner om selskabets planer om regelmæssigt at returnere automatiserede rumkapsler til Jorden og deres potentielle indvirkning på kommerciel lufttrafik.