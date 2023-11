Forstå andre gennem deres handlinger: Et nøgleaspekt af menneskelig kognition med implikationer for AI

Når vi observerer nogens handlinger, arbejder vores sind hurtigt på at tyde deres hensigter. Forskning udført af perceptionsforskere ved Johns Hopkins University har kastet lys over, hvordan folk kan forstå, hvad andre forsøger at lære ved blot at se deres handlinger. Denne banebrydende undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, har afsløret et ofte overset aspekt af menneskelig kognition, med betydelige implikationer for udviklingen af ​​kunstig intelligens (AI)-systemer.

I modsætning til at anerkende pragmatiske handlinger, som involverer at forudsige nogens umiddelbare handlinger, fokuserede undersøgelsen på "epistemiske handlinger." Disse handlinger udføres, når nogen forsøger at indsamle information eller lære om deres omgivelser. Mens tidligere forskning har vist, at folk nøjagtigt kan identificere pragmatiske handlinger, vidste man lidt om, hvordan vi opfatter og forstår epistemiske handlinger.

I en række eksperimenter, der involverede 500 deltagere, bad forskerne personerne om at se videoer af mennesker, der rystede kasser. Deltagerne var i stand til at skelne shakerens mål - enten for at bestemme antallet af genstande inde i kassen eller for at konstatere genstandenes form - inden for få sekunder. Denne evne til at opfatte en anden persons hensigter gennem deres handlinger er både intuitiv og bemærkelsesværdig og fremhæver de komplekse kognitive processer, som vores sind udfører ubesværet.

Disse resultater har bredere implikationer for området AI-udvikling. Ved at forstå, hvordan mennesker udleder en anden persons mål gennem handlinger, kan forskere designe AI-systemer, der er bedre rustet til at interagere og forstå menneskelig adfærd. For eksempel kan en AI-drevet robotassistent analysere en kundes handlinger og forudsige, hvad de leder efter, hvilket giver en mere personlig og effektiv service.

I fremtidige undersøgelser planlægger Johns Hopkins-teamet at undersøge sondringen mellem epistemisk hensigt og pragmatisk hensigt. De er også interesserede i at udforske, hvornår disse observationsevner dukker op i menneskelig udvikling, og om beregningsmodeller kan konstrueres for yderligere at belyse forholdet mellem fysiske handlinger og epistemiske hensigter.

Denne forskning giver ikke kun værdifuld indsigt i vores forståelse af menneskelig kognition, men åbner også op for nye muligheder for AI-teknologi til effektivt at fortolke menneskelige handlinger og hensigter. Ved at udnytte denne viden kan fremtidige AI-systemer blive mere bevidste og dygtige til at forstå og reagere på menneskelige behov og ønsker.

