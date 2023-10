Delvis solformørkelse vil være synlig i Thunder Bay

På lørdag vil indbyggerne i Thunder Bay have chancen for at overvære en delvis solformørkelse. Fra kl. 11:38 vil cirka 34 % af solen være skjult af månens skygge. Formørkelsen når sit højdepunkt kl. 12 og slutter kl. 52. Denne begivenhed er kendt som en ringformet formørkelse, hvor månen er placeret mellem Jorden og solen, hvilket forårsager en delvis blokering af sollys. I modsætning til en total formørkelse, som fuldstændig skjuler solen, dækker en ringformet formørkelse kun en del af den.

Joe Mastrangelo, et medlem af Thunder Bay Starchasers, en lokal gruppe af astronomi-entusiaster, forklarer, at på grund af månens nuværende afstand fra Jorden, vil formørkelsen ligne en bid taget ud af solen. For at observere solens fulde "ringede" udseende under en ringformet formørkelse, skal man være placeret langs en bestemt sti fra Oregon til Texas og på tværs af dele af Sydamerika.

For dem, der ønsker at se den delvise solformørkelse i Thunder Bay, anbefaler Mastrangelo at bruge specifikt designede formørkelsesbriller, som er meget mørkere end almindelige solbriller. Det er vigtigt at undgå at se direkte mod solen uden ordentlig beskyttelse, da solens stråling kan give øjenskader. NASA fraråder at bruge kameraer, teleskoper, kikkerter eller enhver anden optisk enhed til at se solen under en formørkelse, da de koncentrerede solstråler kan brænde gennem filtre og forårsage alvorlig skade.

Hvis du ikke er i stand til at få formørkelsesbriller, er der forskellige alternative metoder til indirekte at se formørkelsen ved hjælp af genstande fundet derhjemme eller gennem genbrug. Mere information om disse metoder kan findes [kilde].

Overordnet set er Thunder Bay-beboerne i forkælelse, da de er vidne til det himmelske fænomen med en delvis solformørkelse denne lørdag. Husk at prioritere øjensikkerhed og nyd den ærefrygtindgydende fremvisning af naturens vidundere.

Definitioner:

– Ringformørkelse: En type solformørkelse, hvor månen er placeret mellem Jorden og solen, hvilket resulterer i en delvis blokering af sollys, hvilket efterlader en "ring af ild".

– Eclipse-briller: Specialbriller, der er specielt designet til at beskytte øjnene mod solens skadelige stråler under en formørkelse.

kilder:

– Thunder Bay Starchasers

– NASA