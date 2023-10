Delvis måneformørkelse vil være synlig i Indien den 28.-29. oktober 2023

En delvis måneformørkelse er indstillet til at finde sted den 28.-29. oktober 2023, hvor den umbrale fase begynder i de tidlige timer den 29. Denne formørkelse vil være synlig fra alle dele af Indien omkring midnat. Den umbrale fase af formørkelsen forventes at begynde kl. 01:05 IST den 29. oktober og slutte kl. 02:24 IST. Formørkelsens varighed vil være cirka 1 time og 19 minutter med en lille styrke på 0.126.

Denne måneformørkelse vil være synlig i flere regioner over hele verden, herunder det vestlige Stillehav, Australien, Asien, Europa, Afrika, det østlige Sydamerika, det nordøstlige Nordamerika, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean og det sydlige Stillehav.

Det er vigtigt at bemærke, at en måneformørkelse opstår på en fuldmånedag, når Jorden kommer ind mellem Solen og Månen, og alle tre objekter er på linje. En total måneformørkelse opstår, når hele Månen kommer under Jordens umbrale skygge, mens en delvis måneformørkelse opstår, når kun en del af Månen kommer under Jordens skygge.

I Indien vil den næste måneformørkelse efter denne begivenhed være den 07. september 2025, som vil være en total måneformørkelse. Den sidste måneformørkelse, der var synlig fra Indien, fandt sted den 8. november 2022, og det var en total formørkelse.

