Delvis måneformørkelse vil indtræffe den 28.-29. oktober 2023

En himmelsk begivenhed er sat til at finde sted den 28.-29. oktober 2023, da en delvis måneformørkelse forventes at forekomme. Denne begivenhed, også kendt som en penumbral måneformørkelse, sker, når solen, jorden og månen flugter på en sådan måde, at jorden kaster en skygge på månen, hvilket får den til at se mørkere ud.

Under denne formørkelse vil kun en del af månen være dækket af jordens skygge, hvilket resulterer i en delvis dæmpning af dens sædvanlige lysstyrke. Det er vigtigt at bemærke, at denne type formørkelse er forskellig fra en total måneformørkelse, hvor månen er fuldstændig dækket af jordens skygge.

Den delvise måneformørkelse forventes at forekomme over et spænd på flere timer, hvor den højeste sigtbarhed sker sidst på aftenen eller tidlig morgen afhængigt af landets tidszone. I Indien er formørkelsen sat til at begynde natten til den 28. oktober og fortsætte til den tidlige morgen den 29. oktober.

Observatører i Indien vil have mulighed for at se månen gradvist miste sin lysstyrke, når den kommer ind i jordens skygge. Dette fænomen er en påmindelse om de utrolige himmelske begivenheder, der finder sted i vores univers og giver en enestående mulighed for stjernekiggere og astronomi-entusiaster til at observere og værdsætte vidunderne i vores solsystem.

Det er vigtigt at tage de rette forholdsregler, mens du observerer formørkelsen for at beskytte dine øjne mod solens direkte stråler. Det anbefales at bruge solformørkelsesbriller eller andre godkendte solfiltre for at forhindre enhver potentiel skade på dit syn.

Så sæt kryds i dine kalendere for weekenden 28.-29. oktober 2023, og tag dig tid til at se den fascinerende skønhed ved en delvis måneformørkelse. Det er en chance for at forbinde med den naturlige verden og forundres over de ærefrygtindgydende vidundere, som vores univers har at byde på.

kilder:

– Indien Uddannelse | Seneste uddannelsesnyheder | Globale uddannelsesnyheder | Seneste uddannelsesnyheder (kilde)

– National Aeronautics and Space Administration (NASA) (kilde)