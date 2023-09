NASA's Parker Solar Probe observerer kraftig koronal masseudslip

NASA's Parker Solar Probe er for nylig fløjet gennem en kraftig koronal masseudstødning (CME) nær Solen, hvilket giver værdifulde data om, hvordan solens plasma interagerer med interplanetarisk støv. Denne CME er en af ​​de mest intense, der nogensinde er optaget. For første gang har sonden observeret interaktionen mellem CME'er og interplanetarisk støv og kastet lys over et fænomen, der blev teoretiseret for to årtier siden, men som aldrig var blevet observeret før.

Analyse af data indsamlet af sonden under gennemflyvningen blev offentliggjort i The Astrophysical Journal. Forskere, der studerede CME, konkluderede, at det fjernede det interplanetariske støv op til en afstand på omkring 6 millioner miles fra Solen. Det rum, der blev ryddet op, blev dog snart fyldt med mere interplanetarisk støv.

Parker Solar Probes Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera gav et billede af CME'en, da rumfartøjet passerede gennem det. Til at begynde med fangede kameraet en fredelig udsigt over det dybe rum, men det blev hurtigt overfyldt med skarpt lys, da stykker materiale passerede igennem.

Parker Solar Probe har gjort betydelige opdagelser siden lanceringen i 2018. I 2021 fik den sin første direkte kontakt med Solens korona og har studeret solvinden. Opkaldt efter Eugene Parker, som teoretiserede eksistensen af ​​solvind, gennemførte sonden sin sjette forbiflyvning af Venus i august 2022 og vil fortsætte med at indsamle ny indsigt om Solens dynamik under dens igangværende mission.

kilder:

– NASAs Parker-solsonde løser et langvarigt mysterium om solen, NASA