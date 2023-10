Parker Solar Probe fortsætter med at udforske solens mysterier

Parker Solar Probe har med succes gjort sin 17. tætte tilgang til Solen og kommer inden for kun 7.26 millioner kilometer (4.51 millioner miles) fra Solens fotosfære. Denne præstation markerer den seneste i en række utrolige resultater af sonden, herunder at blive det første rumfartøj, der flyver gennem en koronal masseudstødning (CME) og overlever.

Under sin 13. tilgang til Solen den 5. september 2022 passerede Parker Solar Probe gennem en CME og indsamlede værdifulde data om chokbølgens hastighed og tæthed. Denne CME, hvis den havde ramt Jorden, kunne have forårsaget alvorlig skade på kommunikationssystemer og elnet.

Udstyret med afskærmning for at beskytte sine instrumenter mod temperaturer op til 1400°C, er Parker Solar Probe designet til at studere solkoronaen og solvindens acceleration, når den forlader Solen. Forskere håber at forstå Solens struktur, de magnetiske felter, der påvirker plasmaflowet, og transportmekanismen for energiske partikler, der udsendes af Solen.

Koronale masseudstødninger er kraftige begivenheder, der kan have betydelige indvirkninger på Jordens magnetosfære, forårsage forstyrrelser af kommunikation og elektriske net, samt producere smukke visninger af nordlys. Ved at studere CME'er sigter solfysikere på at udvikle prognoseevner for disse solstorme og få indsigt i de kræfter, der driver dem.

Parker Solar Probes mission forventes at fortsætte indtil midten af ​​2025, hvor rumfartøjet følger tætte kredsløb om Solen og flyver yderligere Venus. De data, der indsamles af sonden, vil give værdifuld indsigt i solvinden og forbedre vores forståelse af de processer, der driver den gennem solsystemet.

