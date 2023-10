Forældres holdninger til genomisk forskningsdeltagelse for sunde børn

En nylig undersøgelse udforskede forældrenes holdninger til deres raske børns deltagelse i genomisk forskning og deres forventninger til resultaterne. Forskningen havde til formål at forstå synspunkter fra forældre, der deltog i et primært forskningsnetværk og havde raske børn. Undersøgelsen gennemførte semistrukturerede telefoninterviews med 26 forældre, hvor transskriptionerne blev analyseret tematisk.

Tre centrale temaer kom frem fra interviewene. Det første tema var gensidighed, hvor forældre udtrykte en præference for at modtage medicinsk handlingsrettede resultater fra barndommen som en gensidig gestus for deres deltagelse i forskningen. De forventede også at blive kontaktet igen over tid for yderligere oplysninger eller opdateringer. Det andet tema udforskede nedstrømsvirkningerne af genetisk testning. Forældre havde håb om fremtidige kliniske fordele for deres børn, men var også bekymrede over risikoen for genetisk diskrimination. De ønskede at sikre, at deltagelse i genomforskning ikke ville få negative konsekvenser for deres barns fremtid.

Det tredje tema var magt og empowerment. Nogle forældre følte sig styrket ved at deltage i genomisk forskning, da det gav dem mulighed for at træffe forebyggende foranstaltninger for deres barn og andre familiemedlemmer. De så det som en mulighed for at træffe informerede beslutninger og potentielt undgå potentielle sundhedsrisici. Men andre forældre var tøvende med at begrænse deres barns autonomi ved at deltage i forskning, der kunne resultere i opdagelse af medicinske tilstande eller genetiske dispositioner.

Forståelse af disse holdninger og forventninger kan hjælpe med at informere deltagercentrerede tilgange til genomisk forskning. Forskere kan overveje disse spændinger, når de designer undersøgelser for at optimere forældrenes beslutningstagning og deltagelse og samtidig maksimere nytten af ​​resultaterne. Derudover kan behandling af bekymringer relateret til genetisk diskrimination og fremme autonomi i beslutningstagningen yderligere øge forældres vilje til at engagere sig i genomisk forskning med deres raske børn.

