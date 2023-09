Parasitter manipulerer myrer til at klatre i græsstrå, opdager videnskabsmænd

Forskere ved Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab har gjort en fascinerende opdagelse om lancetleverslyng, en type parasit. Disse flues har den bemærkelsesværdige evne til at kontrollere myrer og få dem til at klatre op og ned af græsstrå, hvilket øger chancerne for, at flues bliver indtaget af større dyr.

Livscyklussen for lancetleverflager begynder, når deres æg udskilles af køer og ender i græsset. Snegle indtager disse æg, hvor de udvikler sig til larver og formerer sig ukønnet. Sneglene reagerer på angrebet ved at danne cyster omkring ormene, som efterfølgende udstødes som slimkugler. Uden at de ved, spiser myrer disse slimkugler sammen med ormelarverne.

Når de først er inde i en myre, migrerer larverne til enten myrens mave eller dens hjerne. Dem, der når hjernen, tager kontrollen og beordrer myren til at klatre op i et græsstrå og gribe fat i det. Denne adfærd gør det lettere for større dyr ved et uheld at indtage myren og dens parasitter. Inde i den endelige vært modnes ormene og lægger æg i værtens lever og fuldender cyklussen.

Forskere, der studerede inficerede myrer i Danmarks Bidstrup Skove, fandt ud af, at temperaturen spillede en væsentlig rolle for myrernes adfærd. På kølige dage forblev myrerne på græsset, men på varmere dage kom de ned. Denne observation tyder på, at ormene overvejende manipulerer myrerne i løbet af natten og morgentimerne. Resultaterne understreger kompleksiteten af ​​parasitadfærd og fremhæver behovet for yderligere forskning på dette område.

Selvom det er sjældent, kan mennesker lejlighedsvis blive inficeret med disse parasitter. I sådanne tilfælde kan leveren og galdegangene lide skade. Det er dog vigtigt at bemærke, at mennesker ikke er den primære vært for lancetleverflåger.

kilder:

– Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

– Behavioural Ecology Journal