Den blæksprutte-inspirerede farveskiftende maling

Forskere ved Northeastern Universitys Kostas Research Institute har gjort en spændende opdagelse inden for farveskiftende materialer. Ved at studere blæksprutternes unikke egenskaber som blæksprutter og blæksprutter har de fundet en måde at skabe maling på, der skifter farve, når de udsættes for lys. Nøgleingrediensen i denne maling er xanthommatin, et naturligt forekommende farvestof fundet i blæksprutter, der gør det muligt for dem at ændre farver hurtigt som reaktion på trusler eller ændringer i lyset.

Forskerne ved KRI har arbejdet på at kopiere denne farveskiftende evne i maling i nogen tid. Tidligere har de med succes skabt bærbare plastre, der skifter farve, når de udsættes for sollys. Nu har de fundet en måde at gøre farveændringen reversibel, så materialet kan vende tilbage til sin oprindelige farve.

Holdet opdagede, at titaniumdioxid tjener som en leder for farveændringen. Ved at blande forskellige mængder titaniumdioxid med xanthommatin var de i stand til at kontrollere farveskiftets hastighed og intensitet. Ændringerne kan forekomme på så lidt som fem minutter og vare op til 24 timer, afhængigt af varigheden af ​​eksponeringen for lys.

Denne innovative maling har forskellige anvendelser, lige fra midlertidige kunstværker til miljøsporing. Det kan bruges til at skabe kunst, der ændrer sig fra dag til dag på indvendige vægge, hvilket giver en unik oplevelse for seerne. Derudover tilbyder den et miljøvenligt alternativ til konventionel maling, da den ikke indeholder skadelige kemikalier, der kan være skadelige for både malere og miljøet.

Forskerne håber at udvide deres farveskiftende system til andre materialer og udvide farvepaletten ud over det gul-røde område, der blev brugt i det indledende eksperiment. De har også til formål at give brugerne kontrol over den hastighed, hvormed farverne ændres.

Denne banebrydende forskning blev for nylig offentliggjort i Advanced Science, og den åbner nye muligheder for kunstens verden og miljøvenlige materialer.

Kilde: Northeastern University's Kostas Research Institute