Et massivt ozonhul opdaget over Antarktis

Et kolossalt hul i ozonlaget, der måler 26 millioner kvadratkilometer, er blevet opdaget over Antarktis. Ifølge Den Europæiske Rumorganisation (ESA) er dette et af de største ozonhuller, der nogensinde er registreret, og det er cirka tre gange så stort som Brasilien. Resultaterne blev afsløret af Europas Copernicus Sentinel-5P-satellit den 16. september 2023.

Udvidelsen af ​​dette års ozonhul er især bemærkelsesværdig, da det er vokset til omkring dobbelt så stort som Antarktis selv. Forskere formoder, at udbruddet af Tongas undervandsvulkan i begyndelsen af ​​2022 kan have bidraget til denne usædvanlige hændelse.

Ozonlaget er et beskyttende skjold i jordens atmosfære, beliggende omkring 15 til 30 kilometer over overfladen. Det beskytter planeten mod skadelige ultraviolette stråler, der udsendes af solen. Ozon, et unikt iltmolekyle bestående af tre atomer, absorberer solens stråling og forhindrer den i at nå overfladen.

Det er bemærkelsesværdigt, at opdagelsen af ​​betydelige ozonhuller over Jordens polære områder går tilbage til 1985. Forskere fastslog, at chlorfluorcarboner (CFC'er), der var meget udbredt i aerosoldåser, emballagematerialer og køleskabe på det tidspunkt, reagerede med ozon i atmosfæren, hvilket resulterede i i sin udtømning. Derfor forbød det internationale samfund i 1989 brugen af ​​CFC'er for at tillade ozonniveauerne at genoprette gradvist.

På trods af disse bestræbelser fortsætter der med at opstå huller i ozonlaget over polarområderne i vintermånederne på hver halvkugle. Kold luft skaber polære stratosfæriske skyer (PSC'er), der består af små iskrystaller, hvilket forværrer den allerede begrænsede forsyning af ozon over polerne.

Den nylige opdagelse af et massivt ozonhul over Antarktis fremhæver de igangværende udfordringer med at bevare ozonlaget. Det understreger vigtigheden af ​​fortsat forskning og internationale bestræbelser på at reducere skadelige emissioner og beskytte vores planets atmosfære.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

– Copernicus Sentinel-5P satellitdata