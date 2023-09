En mystisk begivenhed flyttede Dark Matter Halo of Our Galaxy, viser undersøgelse

En nylig undersøgelse tyder på, at en massiv klat af usynligt mørkt stof har forårsaget en betydelig forvrængning i formen af ​​vores galakse. Mens videnskabsmænd oprindeligt troede, at Mælkevejen var en flad skive med to spiralarme, har målinger taget i løbet af det sidste århundrede afsløret en uforklarlig bøjning. Vridningen sker hovedsageligt ved galaksens grænser, hvor visse områder dykker, mens andre blusser opad, hvilket giver den et knust sombrero-udseende.

Computersimuleringer udført af forskere kan have afsløret årsagen bag dette fænomen. Simuleringerne antyder en mystisk begivenhed, der forstyrrede justeringen af ​​vores galakse usynlige glorie af mørkt stof. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy den 14. september, viser overbevisende beviser på, at vores galakse er indhyllet i en skrå mørkt stof-glorie.

Mørkt stof er en undvigende type stof, der udgør cirka 85 % af universets samlede stof. Selvom det ikke interagerer direkte med lys og forbliver usynligt, kan dets gravitationseffekter observeres. Mørkt stof er ansvarligt for at accelerere stjerner til ekstraordinære hastigheder, når de kredser om galaktiske centre, forvrænger fjernt stjernelys og former Mælkevejens galaktiske glorie.

Den galaktiske glorie refererer til en stor kugle af stjerner, der flyder som blade på en dam af mørkt stof, placeret ud over Mælkevejens spiralarme. Nylige undersøgelser ved hjælp af Den Europæiske Rumorganisations Gaia-rumfartøj har vist, at stjernerne i den galaktiske glorie er ejendommeligt forkert justeret.

I et forsøg på at forstå implikationerne af en ubalanceret stjerneglorie for den mørke stof-halo, brugte astronomer computermodeller til at genskabe en ung galakse, der ligner Mælkevejen. Modellen inkluderede en mørk stof-halo, der vippede 25 grader i forhold til disken. Efter at have simuleret galaksen i 5 milliarder år, opdagede forskerne, at deres model i høj grad lignede vores egen galakse.

Årsagen bag fejljusteringen af ​​den mørke stof-halo er stadig uklar. Men simuleringerne udført af forskerne tyder på, at det sandsynligvis er resultatet af en massiv kollision, der potentielt involverer en anden galakse, der kolliderer med vores egen. Denne kollision kunne have fået den mørke stof-halo til at vippe op med så meget som 50 grader, før den langsomt faldt til sin nuværende 20-graders højde.

