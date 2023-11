Ny indsigt i mikrobiel vækst i rummet: Udforskning af tyngdekraftens rolle

To forskere fra Oregon State University College of Engineering er gået sammen med NASA for at dykke ned i det spændende forhold mellem tyngdekraft og mikrobiel vækst. Dorthe Wildenschild og Tala Navab-Daneshmand har sikret sig en bevilling på 525,000 dollar fra National Science Foundation til at udføre eksperimenter på Den Internationale Rumstation (ISS) for at undersøge dannelsen og udviklingen af ​​biofilm i delvist mættet jord og klipper.

Biofilm, som er klynger af mikroorganismer, der binder sig til overflader og hinanden, spiller en afgørende rolle i forskellige undersøgelsesområder. Ved at undersøge deres vækst i porøse medier sigter forskerne på at få indsigt med betydelige samfundsmæssige implikationer. Denne forskning har potentialet til at forbedre grundvandsrensningsteknikker, forbedre vandbehandlingsprocesser og give værdifuld viden inden for jord- og landbrugsvidenskab. Desuden påvirker biofilm også tilsmudsningen af ​​mekaniske anordninger og medicinske implantater.

Forståelse af mikroorganismers adfærd under mikrotyngdekraftsforhold kan også kaste lys over deres indvirkning på konstruerede systemer og menneskers sundhed under bemandede rumflyvninger. Ved at undersøge biofilmdannelse i et unikt miljø som ISS, kan der opnås ny information om ændret mikrobiel adfærd i rummet.

Ledsaget af fængslende billeder, såsom et fotografi af en sø i Det Forenede Kongerige, der viser det livlige orange slim, der er et resultat af bakteriel oxidation af jern i grundvandet, åbner denne forskning nye grænser i studiet af mikrobiel vækst. Den kontrasterende blå himmel, der reflekteres i vandet, giver en visuelt slående baggrund for det farverige slim, der tjener som en påmindelse om den spændende mangfoldighed af biofilm.

Ved at undersøge tyngdekraftens indvirkning på biofilmdannelse baner disse videnskabsmænd vejen for banebrydende opdagelser, der vil påvirke en række felter både på Jorden og i rumudforskning. Da prøverne udarbejdet af Wildenschild og Navab-Daneshmand er klargjort til opsendelse til ISS, venter vi spændt på den værdifulde indsigt, de vil give.

—

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er biofilm?

A: Biofilm er samfund af mikroorganismer, der klæber til overflader og danner aggregater.

Q: Hvordan er biofilm relevante for forskellige områder?

A: Biofilm har betydelig indvirkning på grundvandsoprensning, vandbehandlingsmetoder, jord og landbrugsvidenskab. De bidrager også til begroning i mekanisk og medicinsk udstyr.

Q: Hvilken rolle spiller tyngdekraften i mikrobiel vækst?

Sv: Tyngdekraftens indflydelse på biofilmdannelse bliver undersøgt for at forstå mikrobiel adfærd i både terrestriske og mikrogravitationsmiljøer, inklusive rumflyvninger.

Q: Hvad er formålet med eksperimenterne på ISS?

A: Forsøgene har til formål at få indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​biofilm i delvist mættet jord og klipper under mikrogravitationsforhold.

Q: Hvordan kan denne forskning gavne samfundet?

A: Denne forskning har potentielle anvendelser inden for grundvandsanering, vandbehandling og jord- og landbrugsvidenskab. Derudover bidrager det til vores forståelse af mikrobiel adfærd i rummet og dens indvirkning på menneskers sundhed under rummissioner.