Asteroide Bennu: NASAs OSIRIS-REx-rumfartøj nærmer sig levering af prøve til Jorden

NASAs OSIRIS-REx rumfartøj er på vej tilbage til Jorden med en samling af asteroidestykker fra asteroiden Bennu. Rumfartøjet blev opsendt i 2016 og har brugt de sidste syv år på at indsamle prøver fra den gamle murbrokker. Bennu har en lille chance for at kollidere med Jorden i slutningen af ​​det 22. århundrede, hvorfor NASA anså det for en mulig sikkerhedsrisiko og sendte OSIRIS-REx på denne mission. Rumfartøjet er planlagt til at levere prøverne til Department of Defense's Dugway Proving Ground i Utah den 24. september 2021.

Dante Lauretta, den primære efterforsker af OSIRIS-REx-missionen, bekræftede, at rumfartøjet er ved godt helbred og klar til prøveleveringen. Omfattende træningssessioner er blevet gennemført for at sikre korrekt håndtering af prøverne, når de når Jorden. Genopretningshold har gennemgået forskellige scenarier, herunder at finde kapslen på hovedet eller i en vandpyt. Målet er at have alle procedurer scriptet for at sikre en jævn og vellykket hentning.

Kapslen, der indeholder prøverne, vil blive samlet op af en helikopter og transporteret til et specielt oprettet renrum inden for Utah Test and Training Range. Derfra vil det blive transporteret med fly til NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor det vil gennemgå yderligere analyse.

Den nøjagtige mængde af asteroidemateriale indsamlet af OSIRIS-REx er usikker på grund af en målefejl. Holdet vurderer, at rumfartøjet har fanget mellem 5.26 til 12.34 ounce (149 til 350 gram) Bennu, hvilket overgår missionskravet på 60 gram (2.1 ounce).

Dante Lauretta, som har været involveret i OSIRIS-REx-projektet i 20 år, udtrykte sin begejstring over endelig at se prøverne. Han beskrev det som en surrealistisk oplevelse og en kulmination på mange års hårdt arbejde. Analysen af ​​prøverne vil give værdifuld indsigt i de tidlige dage af solsystemets dannelse og kan potentielt afsløre spor om livets oprindelse på Jorden.

