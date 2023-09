- NASA's OSIRIS-REx-sonde foretager den sidste kurskorrektion, før den returnerer asteroideprøven til Jorden

NASAs OSIRIS-REx-sonde har med succes udført sin sidste banekorrigerende manøvre, hvilket bragte den et skridt tættere på at levere sin asteroideprøve til Jorden den 24. september. Sonden udførte en kort motorbrænding søndag, hvilket resulterede i en hastighedsændring på 7 tommer (17.8 centimeter) i minuttet. Denne manøvre justerede prøvekapslens landingsplacering, og flyttede den mod øst med næsten 8 miles (12.5 kilometer) inden for den forudbestemte landingszone på forsvarsministeriets Utah Test and Training Range.

Denne korrektionsmanøvre fulgte en afgørende kursfastsættelsesmanøvre den 10. september, som havde til formål at frigive prøvekapslen den 24. september i en højde af 63,000 miles (102,000 km) over Jorden. I øjeblikket er sonden cirka 1.8 millioner miles (2.8 millioner km) væk fra Jorden og nærmer sig med en hastighed på omkring 14,000 mph (23,000 km/t).

OSIRIS-REx-missionen, som blev lanceret i september 2016 med et budget på 1 milliard dollars, blev sendt for at studere den jordnære asteroide Bennu. Efter flere års observation indsamlede den med succes omkring 8.8 ounce (250 gram) materiale fra Bennus overflade i oktober 2020.

Når prøven vender tilbage til Jorden, vil den blive leveret til NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor den vil blive kureret og opbevaret. Nogle af asteroidematerialerne vil blive distribueret til videnskabsmænd over hele verden for at studere det tidlige solsystem og den potentielle rolle for kulstofrige asteroider som Bennu i livets fremkomst på Jorden. Forskere mener, at disse asteroider kan have bragt organiske forbindelser, essentielle byggesten for liv, til Jorden gennem ældgamle påvirkninger.

Mens returkapslen går til Jorden, vil det vigtigste OSIRIS-REx-rumfartøj fortsætte sin mission. Det vil fortsætte mod en anden potentielt farlig asteroide, Apophis, på en udvidet mission kendt som OSIRIS-APEX, planlagt til 2029.

kilder:

- NASA's OSIRIS-REx-sonde foretager den sidste kurskorrektion, før den returnerer asteroideprøven til Jorden