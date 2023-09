NASAs OSIRIS-REx-mission nærmer sig jorden med dyrebar asteroideprøve

NASAs OSIRIS-REx-rumfartøj nærmer sig Jorden med sin værdifulde last af asteroideprøver. I en kritisk manøvre affyrede rumfartøjet sine attitude-kontrol-thrustere og justerede dets hastighed med 0.5 mph for at sikre en vellykket tilbagevenden. Uden denne lille korrektion ville sonden og dens asteroidelast have misset Jorden.

OSIRIS-REx-missionen involverer indsamling af snavs- og grusprøver fra asteroiden Bennu, som måler omkring 1,650 fod i bredden. Rumfartøjet indsamlede cirka 8.8 ounce (250 gram) materiale under sit besøg i Bennu i oktober 2020. Disse dyrebare prøver vil blive leveret til Jorden i en kapsel om morgenen den 24. september.

Returkapslen forventes at lande i et specificeret område, der måler 36 miles gange 8.5 miles på Utah Test and Training Range, sydvest for Salt Lake City. Landingen vil finde sted cirka 13 minutter efter kapslens frigivelse, hvor rumfartøjet følger en præcis hastighed og vinkel.

De indsamlede asteroideprøver vil være af enorm værdi for videnskabsmænd over hele verden. Ved at studere disse prøver håber forskerne at få indsigt i dannelsen og udviklingen af ​​vores solsystem. Derudover kan materialet kaste lys over kulstofrige asteroiders rolle som Bennu i at levere de nødvendige komponenter til livet på Jorden.

I øjeblikket er OSIRIS-REx-rumfartøjet omkring 4 millioner miles væk fra Jorden og rejser med en hastighed på 14,000 mph. Missionsholdet kan udføre endnu en thrusterskydning den 17. september, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vigtigt at bemærke, at kun prøvekapslen vil vende tilbage til Jorden, mens rumfartøjet vil fortsætte sin rejse mod asteroiden Apophis for en udvidet mission med en planlagt ankomst i 2029.

