Forståelse af elektronadfærd i smeltede salte til avancerede atomreaktorer

Forskere fra Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory og University of Iowa har gjort betydelige fremskridt med at forstå, hvordan elektroner interagerer med smeltede salte i avancerede atomreaktorer. Ved beregningsmæssig simulering af indførelsen af ​​en overskydende elektron i smeltet zinkchloridsalt var forskerne i stand til at identificere tre tilstande, som elektronen kan antage.

I det første scenarie bliver elektronen en del af et molekylært radikal bestående af to zinkioner. I det andet scenarie lokaliserer elektronen sig på en enkelt zinkion. I det tredje scenarie delokaliseres elektronen og spredes diffust ud over flere saltioner. Disse resultater er afgørende for at forudsige virkningen af ​​stråling på ydeevnen af ​​saltdrevne reaktorer.

Smeltede saltreaktorer betragtes som et potentielt design for fremtidige atomkraftværker. Derfor er det yderst vigtigt at forstå, hvordan smeltede salte reagerer på høj stråling. Forskerne havde til formål at kaste lys over opførselen af ​​en elektron i kontakt med de ioner, der udgør et smeltet salt.

Selvom undersøgelsen ikke besvarer alle spørgsmålene, giver den et afgørende udgangspunkt for yderligere undersøgelse af interaktionen mellem elektroner og smeltede salte. Forskerne mener også, at de tre identificerede arter, der dannes af elektronerne på kort sigt, potentielt kan reagere og danne mere komplekse arter over længere perioder.

Undersøgelsen, med titlen "Er højtemperatursmeltede salte reaktive med overskydende elektroner? Case of ZnCl2,” blev offentliggjort i The Journal of Physical Chemistry B. Det blev valgt som et ACS Editors' Choice, hvilket indikerer dets potentiale for bred offentlig interesse.

Denne forskning blev udført som en del af DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ledet af Brookhaven National Laboratory. Forskerholdet planlægger at fortsætte med at undersøge virkningerne af stråling på andre saltsystemer. Deres beregningsforskning blev udført på DOE-brugerfaciliteter, herunder Compute and Data Environment for Science ved Oak Ridge National Laboratory og National Energy Research Scientific Computing Center ved Lawrence Berkeley National Laboratory.

At forstå elektronernes opførsel i smeltede salte er afgørende for udviklingen af ​​smeltede saltreaktorer. Det hjælper med at sikre sikkerheden og effektiviteten af ​​disse reaktorer, som betragtes som en lovende mulighed for fremtidig atomenergiproduktion.

kilder:

– Lawrence Bernard, ORNL