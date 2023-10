The Orionid Meteor Shower: En spektakulær himmelsk begivenhed

Orionid-meteorregnen, der af NASA beskrives som en af ​​årets smukkeste byger, er sat til at toppe i de kommende dage. Kendt for deres lysstyrke og hastighed rejser Orionidernes meteorer med svimlende 148,000 miles i timen eller 41 miles i sekundet. Nogle af disse meteorer efterlader glødende tog lavet af snavs, hvilket bidrager til den himmelske fremvisnings pragt.

Ifølge NASA vil meteorerne blive indrammet af nogle af de klareste stjerner på nattehimlen, hvilket giver en spektakulær baggrund for observatører. Bygen begyndte den 26. september og fortsætter indtil den 22. november, men toppen forventes den 21. oktober. I løbet af denne tid kan seere i måneløse himmel forvente at se omkring 23 meteorer i timen.

Orionid-meteorregn opstår årligt, når Jorden passerer gennem et område i rummet fyldt med affald fra Halleys komet. Dette affald, der består af støvpartikler fra kometen, er ansvarligt for de lysstriber, der ses som meteorer, når de kolliderer med Jordens atmosfære.

For at observere Orionid meteorregn er det bedst at finde et sted væk fra lyskilder. Det tager cirka 30 minutter for øjnene at tilpasse sig mørket, hvilket giver bedre synlighed af meteorerne. På den nordlige halvkugle anbefales det at ligge fladt på ryggen med fødderne mod sydøst, mens det på den sydlige halvkugle tilrådes at pege fødderne mod nordøst.

At lokalisere stjernebilledet Orion, hvorfra meteorregnen har fået sit navn, vil guide observatører til det strålende punkt på himlen. Men for en mere spektakulær udsigt er det bedst at kigge mindst 45 til 90 grader væk fra Orion, da dette vil få meteorerne til at virke længere og mere imponerende.

Efter oktober kan astronomi-entusiaster se frem til Leonid-meteorregnen i november. Leoniderne, forårsaget af affald fra kometen Tempel-Tuttle, vil kortvarigt overlappe Orioniderne, før de topper den 18. november.

Skønheden ved meteorregn ligger i vidunderet ved at være vidne til himmellegemer, der interagerer med Jordens atmosfære. Det tjener som en påmindelse om det store og storslåede i vores univers. Så sæt kryds i dine kalendere, og forbered dig på at blive forbløffet over pragten fra Orionid-meteorregn!

Definitioner:

Orionid meteorregn: En årlig meteorregn, der opstår, når Jorden passerer gennem affaldssporet efterladt af Halleys komet.

Halley's Comet: En berømt periodisk komet, der tager cirka 76 år at kredse om solen.

Strålende punkt: Det punkt på himlen, hvorfra meteorer i en meteorregn ser ud til at stamme.

kilder:

– NASA

– American Meteor Society