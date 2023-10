Gør dig klar til Orionid Meteor Shower

Skygazers får en godbid denne måned, da det årlige Orionid-meteorregn når sit højdepunkt. Denne himmelbegivenhed, som producerer op til 25 meteorer i timen, er sat til at blænde stjernekiggere lørdag aften og i de tidlige timer af søndagen. Orioniderne er særligt specielle, fordi meteorerne faktisk er fragmenter af Halley's Comet, kendt som Comet 1P/Halley.

Halley's Comet er en berømt komet, der kun kan ses fra Jorden hvert 75. til 76. år. Orionid-meteorregnen giver dog en mulighed for folk til at overvære et stykke af denne komets historie på årsbasis. Mens Halleys komet kredser om solen, efterlader den et spor af affald på sin vej. Når Jorden passerer gennem dette affald, kommer det ind i vores atmosfære med utrolige hastigheder.

Dr. Minjae Kim, en forskningsstipendiat ved University of Warwick, forklarer, at Orionid-meteorregnen indtræffer mellem den 2. oktober og den 7. november, hvor dens højdepunkt sker natten mellem den 20. og 22. oktober. Bygen kan dog observeres før og efter topdatoer. Denne bruser er ikke kun kendt for sin skønhed, men også for dens forbindelse til Halley's Comet.

For at være vidne til Orionid meteorregn er alt, hvad du behøver, en klar himmel, tålmodighed og et sted væk fra lysforurening. Meteorerne vil være synlige med det blotte øje i alle dele af himlen, hvilket gør det til en globalt synlig begivenhed. Uanset om du er på den nordlige eller sydlige halvkugle, kan du nyde dette himmelske show indtil den 7. november.

Så hvis du gik glip af "once-in-a-lifetime begivenheden" med at se Halley's Comet, skal du ikke bekymre dig. Orionid-meteorregn giver en unik mulighed for at være vidne til det affald, som denne berømte komet har efterladt, og forkæle sig med nattehimlens skønhed.

– Nina Massey, PA Videnskabskorrespondent