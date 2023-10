Gør dig klar til Orionid Meteor Shower denne weekend

Gå ikke glip af det spektakulære Orionid-meteorregn, der finder sted denne weekend. Bygeret forventes at toppe kl. 8 ET søndag, men synlige meteorer vil strege hen over himlen hele weekenden med en hastighed på 10 til 20 i timen. Det bedste tidspunkt at få øje på en meteor vil være i de tidlige morgentimer, hvor radianten, eller det punkt, hvor meteorerne ser ud til at stamme fra, er på sit højeste.

For at have den bedste chance for at få øje på en meteor, foreslår eksperter, at du går udenfor i mindst 10 til 20 minutter, før du stirrer på stjernen for at lade dine øjne tilpasse sig det lave lys. Det er også ideelt at finde et sted væk fra lysforurening med frit udsyn til den mørke himmel.

Orionid meteorregn er forårsaget af affald fra kometen Halley, en af ​​de mest berømte kometer. Mens kometen først vil være synlig i 2061, efterlader den et spor af affald, som Jorden passerer igennem hvert år, hvilket resulterer i Orioniderne. Støvkornene fra kometen rejser hurtigt og fordamper, når de kommer ind i atmosfæren, og skaber de lyse striber, der ses som meteorer. Orioniderne er kendt for deres lysstyrke og hurtige bevægelse.

Efter Orionids-toppen er der stadig fem andre meteorbyger at fange i år, inklusive de sydlige taurider, nordlige taurider, leonider, geminider og ursider. Derudover er der tre fuldmåner tilbage i 2023 - Jægerens måne, bævermåne og kold måne.

Denne weekend er den perfekte mulighed for at se universets skønhed og forundre sig over de himmelske vidundere ovenfor. Gå ikke glip af Orionid meteorregn, en blændende skærm, der minder os om vores solsystems ældgamle oprindelse.

kilder:

- CNN

– EarthSky

– American Meteor Society

– NASA