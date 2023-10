Gør dig klar til det spektakulære Orionid-meteorregn denne weekend

Hvis du leder efter et blændende himmelshow, så glem ikke at kigge op i weekenden for at få et glimt af Orionid-meteorregn. Bygeret er sat til at toppe kl. 8 ET søndag, men synlige meteorer kan ses stribe hen over himlen hele weekenden med en hastighed på 10 til 20 meteorer i timen. Denne astronomiske begivenhed kan overværes fra enhver del af verden i løbet af natten.

For at maksimere dine chancer for at få øje på en meteor, anbefales det at være ude i de tidlige morgentimer. Radianten, som er det punkt, hvor meteorerne ser ud til at stamme fra, vil være på sit højeste omkring kl. 2 i enhver tidszone. Dr. Ashley King, en planetarisk videnskabsforsker ved Natural History Museum i London, foreslår dog, at meteorer vil begynde at dukke op, så snart det bliver mørkt.

En faktor at overveje er månens fase under denne begivenhed. Denne weekend vil månen være i sin første kvartalsfase og vil gå ned nær midnat. Ifølge American Meteor Society kan månens lysstyrke en smule forstyrre meteors synlighed. King råder til, at man venter på, at månen går ned for optimale visningsforhold. Selvom du er i en by med lysforurening, bør du stadig kunne se et par meteorer med lidt tålmodighed.

Orionid-meteorregn opstår årligt, når Jorden passerer gennem affaldet efterladt af Halleys komet. Når fragmenterne kommer ind i jordens atmosfære, skaber de blændende lysstriber på himlen. Denne meteorregn er opkaldt efter stjernebilledet Orion, hvorfra meteorerne ser ud til at udstråle.

Gå ikke glip af denne mulighed for at overvære den smukke fremvisning af naturens fyrværkeri. Find et mørkt sted væk fra byens lys, læn dig tilbage og nyd det fascinerende show skabt af Orionid-meteorregn.

kilder:

– EarthSky

– American Meteor Society