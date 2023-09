Forstå overgangen fra spontan til intentionel adfærd hos spædbørn

Forskere fra Florida Atlantic University har kastet lys over processen med, hvordan spædbørn går fra spontan til bevidst adfærd. Gennem en undersøgelse med fokus på menneskelige babyer fandt forskerne ud af, at når spædbørn indså, at deres handlinger fik en mobil til at bevæge sig, blev de i stigende grad stimuleret til at bevæge sig, hvilket resulterede i en positiv feedback-loop.

Undersøgelsen gik ud på at tøjre spædbørns fødder til en babymobil på sengen. Hver bevægelse af spædbørns fødder fik mobilen til at bevæge sig, hvilket igen stimulerede spædbørnene til at bevæge sig endnu mere. Denne positive feedback fremhævede årsag-og-virkning-forholdet mellem spædbarnet og mobilen. Forskerne observerede, at erkendelsesøjeblikket, præget af en brat stigning i spædbørns bevægelseshastighed, repræsenterede "agenturets fødsel."

Ved at måle både spædbørns og mobilens bevægelser afslørede forskerne dynamiske og koordinerende træk ved dette øjeblik. Undersøgelsen indrammede "agentur" som en emergent egenskab fra den funktionelle kobling af organismen og miljøet. Det antydede, at handlefrihed opstår gennem en selvorganiserende proces præget af både bevægelse og stilhed, og giver meningsfuld information til spædbørn, når de udforsker verden.

Scott Kelso, seniorforfatteren af ​​undersøgelsen, fremhævede, at spædbørn er i stand til at få ting til at ske med vilje gennem koordinationsdynamikken i bevægelse og stilhed. Undersøgelsen understregede også, at opdagelsen drevet af agentur har observerbare karakteristika, som blev identificeret gennem de forskellige klynger i timingen og graden af ​​udbrud af spædbarnsaktivitet detekteret.

Denne forskning bidrager til vores forståelse af den tidlige udvikling af bevidst adfærd hos mennesker. Det tyder på, at spædbørn fra en ung alder er i stand til at genkende årsagskræfterne i deres omgivelser og navigere i verden med intentionalitet.

kilder:

– Florida Atlantic University

– Studiet offentliggjort i tidsskriftet Developmental Science