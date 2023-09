En ny mosaik afslører hidtil uset detalje af Shackleton-krateret på Månens sydpol

NASA har frigivet et nyt mosaikbillede af Shackleton-krateret, et permanent skygget nedslagskrater placeret i Månens sydpol. Dette billede, skabt af Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) og ShadowCam-holdene, giver et sjældent og detaljeret billede af krateret.

LROC, som har kredset om Månen siden 2009, og ShadowCam, et instrument om bord på Korea Aerospace Research Institute-rumfartøjet Danuri, der blev opsendt i august 2022, har hver deres unikke funktioner til at se Månen. LROC er designet til at fungere under dårlige lysforhold, men har begrænset evne til at fotografere skyggefulde områder, der aldrig modtager direkte sollys. På den anden side er ShadowCam 200 gange mere lysfølsomt end LROC, idet det er afhængigt af sollys, der reflekteres fra Månens geologiske træk eller Jorden til at tage billeder i svagt oplyste områder.

Den seneste mosaik blev skabt ved at kombinere billeder fra disse to kameraer, hvilket giver mulighed for en omfattende visning af både de lyseste og mørkeste dele af Månen. Shackleton-krateret, kendetegnet ved dets permanent skyggefulde gulv, er delvist solbelyst på tre punkter på kanten i mere end 90 % af året på grund af Månens lille hældning. Det menes, at disse skyggede områder potentielt kan rumme reservoirer af vandis, en uvurderlig ressource for fremtidige bemandede missioner til Månen.

NASA fremhævede også, at disse stærkt oplyste områder i Shackleton-krateret kunne bruges til at udnytte solenergi til en basislejr under fremtidige missioner, med ture ind i de skyggefulde områder for at undersøge lavtemperaturkrateret. Derudover tilbyder månens sydpol konstant kommunikation med Jorden, hvilket gør den til et ideelt sted for udforskning.

Frigivelsen af ​​dette detaljerede billede af Shackleton-krateret giver forskere værdifuld indsigt og en bedre forståelse af Månens geologi. Det baner også vejen for fremtidig udforskning og udnyttelse af Månens ressourcer ved menneskelige missioner.

