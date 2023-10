Ekspedition 70 besætning udfører rumsundheds- og geovidenskabelige studier på den internationale rumstation

Ekspeditionens 70 besætning på Den Internationale Rumstation (ISS) har haft travlt med at udføre forskellige videnskabelige undersøgelser og vedligeholdelsesopgaver. ISS, et stort rumfartøj i kredsløb om Jorden, fungerer som forskningslaboratorium og rumhavn for internationalt samarbejde inden for rumudforskning. Det har været konstant besat siden 2000 af roterende besætninger af astronauter og kosmonauter fra hele verden.

En af de undersøgelser, der udføres, er DNA-analyse, som hjælper med at holde besætninger og rumfartøjer sikre med mindre afhængighed af Jorden. Astronaut Jasmin Moghbeli brugte en bærbar DNA-sequencer til at identificere bakterier ekstraheret fra stationsvandprøver. Denne teknologiundersøgelse vil bidrage til NASAs planer for fremtidige missioner til Månen, Mars og videre.

En anden undersøgelse involverer brugen af ​​wearables til at overvåge en astronauts helbred. Astronaut Moghbeli bar en Bio-Monitor-vest og pandebånd i en 48-timers session for at teste deres evne til at overvåge helbred, mens de minimalt forstyrrede daglige aktiviteter.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency (ESA) arbejdede inde i kuppelen og testede et avanceret kameras evne til at observere Jordens tordenvejr og deres elektriske aktivitet. De indsamlede data kan forbedre atmosfærisk viden og føre til fremtidige rumapplikationer.

Der blev også udført rutinetjek og vedligeholdelsesopgaver. For eksempel fotograferede NASA-flyingeniøren Loral O'Hara nødhardware, tjekkede hendes blodtryk og afinstallerede komponenter fra en rumdragt. Astronaut Satoshi Furukawa fra JAXA udskiftede filtre inde i Life Science-handskerummet og byttede prøvekassetter inde i Materials Science Laboratory.

Besætningen forbereder sig også på en rumvandring, som er planlagt til 2:10 Eastern Daylight Time. Kosmonauterne Oleg Kononenko og Nikolai vil gennemføre rumvandringen, som involverer forskellige opgaver uden for ISS.

Disse igangværende undersøgelser og opgaver bidrager til vores forståelse af rumsundhed, jordvidenskab og vedligeholdelsen af ​​den internationale rumstation.

