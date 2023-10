Hvor kan man se Orionids Meteor Shower i Ontario denne weekend

Denne weekend vil indbyggerne i Ontario have mulighed for at overvære det fantastiske Orionids Meteor Shower. For dem, der spekulerer på, hvor det bedste sted at se denne himmelske begivenhed i Ontario er, skal du ikke lede længere end Pukaskwa National Park. OnlineCasinos rangerede for nylig Pukaskwa National Park som en af ​​de bedste nationalparker i Canada for at være vidne til toppen af ​​meteorregn.

Orionids Meteor Shower, kendt som "en af ​​årets smukkeste byger", når sit højdepunkt lørdag den 21. oktober. Onlinekasinoer analyserede faktorer som himmelkvalitet, lysforurening og Instagram-popularitet for at bestemme de bedste nationalparker i Canada til stjernekiggeri. Pukaskwa National Park i Ontario sikrede sig den 7. plads ud af 10 parker med en imponerende samlet stjernekiggeri på 8.31.

Pukaskwa National Park ligger ved bredden af ​​Lake Superior og er et tilflugtssted for biologisk mangfoldighed for dyreliv. Dens fjerntliggende vildnis og minimale lysforurening skaber de perfekte betingelser for at spotte stjerneskud. Parken byder på en betagende udsigt og klar himmel, hvilket gør den til et ideelt sted at observere Orionids Meteor Shower.

NASA beskriver Orionid-meteorerne som lyse og hurtigt bevægende. I løbet af sit højeste vil meteorregn producere omkring 15 til 20 stjerneskud hver time. Det anbefales at besøge Pukaskwa National Park i løbet af natten denne weekend for at se dette astronomiske skue.

Udover Pukaskwa National Park inkluderede ranglisten også andre nationalparker i Canada, som er ideelle til stjernekiggeri. Disse omfatter Banff National Park, Glacier National Park, Jasper National Park, Yoho National Park og mere.

Nu bevæbnet med viden om det bedste sted at se Orionids Meteor Shower i Ontario, er det tid til at samle dine stjernekiggeri-kammerater og begive sig ud på en bemærkelsesværdig rejse under nattehimlen.

kilder:

– Onlinekasinoer rangering

– NASA