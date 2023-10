Det store kemiske univers: Udforskning af det ukendte

Forskere vurderer, at der er milliarder af kemiske forbindelser i universet, med kun 1% af dem identificeret indtil videre. Disse uopdagede forbindelser har potentialet til at tackle problemer såsom fjernelse af drivhusgasser og medicinske gennembrud.

Da Dmitri Mendeleev opfandt det periodiske system af grundstoffer i 1869, begyndte videnskabsmænd at opdage de kemikalier, der formede den moderne verden. Mens grundstoffer er opbygget af en type atom, består kemiske forbindelser af to eller flere atomer. Nogle forbindelser forekommer naturligt, som vand (lavet af brint og ilt), mens andre er skabt gennem laboratorieforsøg og fremstillingsprocesser, såsom nylon.

For at forstå omfanget af det kemiske univers, må vi overveje antallet af mulige kemiske forbindelser, der kan dannes ved hjælp af de 118 kendte grundstoffer. Startende med to-atomforbindelser er der 6,903 mulige kombinationer. Tre-atomforbindelser tæller omkring 1.6 millioner, og efterhånden som forbindelser bliver mere komplekse, ville vi have brug for alle på Jorden til at skabe alle disse kombinationer, flere gange. Sammensatte struktur og stabilitet bidrager imidlertid til kompleksiteten og vanskeligheden af ​​deres syntese.

Den største kemiske forbindelse skabt til dato har næsten 3 millioner atomer, og dens funktion er stadig ukendt. Alligevel bruges lignende forbindelser til at beskytte kræftlægemidler i kroppen, indtil de når deres målsted.

Selvom der er regler for kemi, kan de bøjes, hvilket skaber yderligere muligheder for kemiske forbindelser. Selv ædelgasser, typisk ureaktive, kan danne forbindelser under visse omstændigheder. Ekstreme miljøer, såsom dybe rumforhold, udvider rækken af ​​mulige forbindelser. Kulstof, som typisk godt kan lide at blive knyttet til et til fire andre atomer, kan midlertidigt binde sig til fem atomer, ligesom en bus med en maksimal kapacitet på fire kortvarigt kan fragte flere passagerer.

Kemikere bruger ofte deres karriere på at forsøge at skabe forbindelser, der trodser traditionelle kemiske regler, og nogle gange lykkes de med deres bestræbelser. De undersøger også, om visse forbindelser kun kan eksistere i rummet eller ekstreme miljøer, såsom hydrotermiske åbninger på havbunden.

Når de søger efter nye forbindelser, ser forskere ofte på relaterede forbindelser eller kemiske reaktioner. Ved at modificere kendte forbindelser eller bruge nye udgangsmaterialer i velkendte reaktioner, kan de søge efter "kendte ukendte". Udforskning af den naturlige verden har også ført til betydelige opdagelser, såsom penicillins identifikation i 1928, da Alexander Fleming observerede dets antibakterielle egenskaber.

At forstå strukturen af ​​forbindelser er afgørende for at opdage deres egenskaber og søge efter lignende forbindelser. Opfindelsen af ​​røntgenteknikker, som den, der er udviklet af Dorothy Crowfoot Hodgkin, har gjort det lettere at bestemme strukturen af ​​nye forbindelser. Nu, mere end nogensinde, har forskere værktøjerne til at dykke ned i de ukendte dybder af det kemiske univers.

