Lysstyrken af ​​kommercielle satellitter i lavt kredsløb om jorden vækker bekymring for astronomer

En prototype-satellit kaldet BlueWalker 3, opsendt af AST SpaceMobile i september 2022, er blevet et af de lyseste objekter på nattehimlen. Observationer udført af forskere fra Den Internationale Astronomiske Unions Center for beskyttelse af den mørke og stille himmel mod satellitkonstellationsinterferens (CPS) afslørede, at BlueWalker 3 til tider er lysere end de fleste stjerner og planeter, der er synlige fra Jorden. Disse resultater fremhæver den voksende bekymring blandt astronomer vedrørende tilstrømningen af ​​private rumprojekter i lavt kredsløb om Jorden og den potentielle interferens med forskning og nattehimlen.

CPS-teamet sporede BlueWalker 3 i 130 dage og observerede, at dens store antennearray, der måler næsten 700 kvadratfod, reflekterer sollys og får dens lysstyrke til at svinge. Satellittens lysstyrke afhænger af faktorer som dens position i forhold til solen og synsvinklen. Observationerne blev udført fra flere steder over hele kloden, herunder Chile, USA, Mexico, New Zealand, Holland og Marokko.

Siegfried Eggl, en af ​​medforfatterne til undersøgelsen, udtrykte bekymring over tendensen til større og lysere kommercielle satellitter. Selvom disse satellitter bidrager til forbedret kommunikation, er det afgørende at minimere deres forstyrrelse af videnskabelige observationer. AST SpaceMobile planlægger at implementere cirka 100 cellulære bredbåndssatellitter baseret på BlueWalker 3-designet.

SpaceX, kendt for sine Starlink-satellitter, har også været udsat for undersøgelser for deres potentielle indflydelse på nattehimlen. Virksomheden har eksperimenteret med mørke belægninger for at reducere mængden af ​​reflekteret lys, men disse bestræbelser har haft begrænset succes. Astronomer hævder, at der skal udvikles yderligere strategier for at omgå de kunstige konstellationer skabt af kommercielle satellitter. Bortset fra synlighedsbekymringer udgør mætningen af ​​lavt kredsløb om Jorden med kommercielle satellitter en trussel mod radioastronomi, da disse satellitter, inklusive BlueWalker 3, kan forstyrre radioteleskopobservationer.

Resultaterne af undersøgelsen udført af CPS er i overensstemmelse med en separat undersøgelse, der afslørede, at Starlink-satellitter lækker utilsigtet elektromagnetisk stråling, hvilket udgør en risiko for at forstyrre radioteleskopobservationer.

kilder:

– Nature Journal

– International Astronomical Unions center for beskyttelse af den mørke og stille himmel mod satellitkonstellationsinterferens (CPS)