NASA og SpaceX skal udforske Psyche Asteroide i banebrydende mission

I en hidtil uset mission er NASA og SpaceX gået sammen om at undersøge Psyche-asteroiden, en af ​​de tidligste opdagede asteroider. Dette unikke samarbejde har til formål at udføre omfattende forskning og undersøgelser af den metalliske asteroide.

Planlagt til opsendelse fra NASA's Kennedy Space Center i Florida, SpaceX's Falcon Heavy raket vil drive NASA's Psyche-mission. Opkaldt efter målasteroiden var Psyche en udvalgt mission inden for NASAs Discovery Program, som fokuserer på omkostningseffektiv udforskning af solsystemet. Oprindeligt planlagt til den 5. oktober, blev opsendelsen forsinket i en uge for at fuldføre verifikation af parametre for Psyche-rumfartøjets nitrogenkolde gas-thrustere.

Psyche skiller sig ud blandt asteroider på grund af sin sondring som den 16. nogensinde opdaget, ifølge Arizona State University. Den italienske astronom Annibale de Gasparis opdagede den første gang i 1852 og opkaldte den efter den gamle græske gudinde for sjælen.

Det høje metalindhold i Psyche er det, der fanger astronomerne mest. Det er muligt, at asteroiden omfatter metaller fra kernen af ​​en planetesimal, en afgørende byggesten i dannelsen af ​​planetsystemer.

Psyche er placeret over 500 millioner kilometer væk fra Jorden, og poserer et godt stykke at krydse. Det vil tage cirka seks år for Psyche-missionen at nå sit mål. Med et overfladeareal på omkring 165,800 kvadratkilometer overgår asteroiden landområdet i den indiske stat Tamil Nadu.

Psyche-missionens rumfartøj ved hjælp af lav-thrust sol-elektrisk fremdrift vil bruge en Mars-forbiflyvning og gravitationsmanøvrer under sin rejse. Når den ankommer til asteroiden, vil den udføre videnskabelige observationer fra fire iscenesættelsesbaner og gradvist nærme sig asteroiden for detaljeret undersøgelse og analyse.

Denne banebrydende mission lover at afsløre værdifuld indsigt i dannelsen og sammensætningen af ​​asteroider, hvilket markerer en væsentlig milepæl inden for rumudforskning.

kilder:

– NASA

– Arizona State University