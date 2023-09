Gammel trækonstruktion, anslået til at være over 475,000 år gammel, opdaget i Afrika

Forskere har afsløret, hvad der ser ud til at være verdens ældste kendte trækonstruktion på bredden af ​​Kalambo-floden i Zambia og Tanzania. Denne struktur, anslået til at være over 475,000 år gammel, går forud for fremkomsten af ​​moderne mennesker. Arrangementet af træstammer blev lavet ved at forme to træstammer ved hjælp af skarpe stenredskaber og kan have fungeret som en gangbro eller platform for menneskelige forfædre, der boede i området.

Mærker på stammerne indikerer, at de er skåret, hugget og skrabet ved hjælp af forskellige stenredskaber fundet på stedet. En bushwillow log hviler oven på en anden log, sikret med en stor omvendt U-formet indskæring. Professor Larry Barham, den ledende arkæolog fra University of Liverpool, mener, at strukturen kunne have været en del af en gangbro, et fundament for en platform eller endda et sted til opbevaring eller ly.

De trægenstande, der blev opdaget på stedet, blev dateret til mindst 476,000 år gamle, længe før fremkomsten af ​​Homo sapiens. Det er sandsynligt, at Homo heidelbergensis, en forløber for moderne mennesker, har skabt denne struktur. Opdagelsen er betydningsfuld, da træ sjældent overlever i så lange perioder, men de vandfyldte sedimenter ved Kalambo Falls hjalp med at bevare træet.

Ud over bjælkekonstruktionen blev der fundet andre trægenstande, blandt andet en gravestok, en kile, en flækket gren, der kan have været en del af en fælde, og en tømmerstokke skåret i begge ender. Disse resultater tyder på, at tidlige mennesker brugte materialer i stor skala, såsom sten og træ, til at forme og transformere deres miljø.

Forskerne planlægger at fortsætte udgravninger på stedet og håber at arbejde sammen med den zambiske regering for at få Kalambo Falls anerkendt som et UNESCOs verdensarvssted. Dr. Sonia Harmand fra Stony Brook University beskrev opdagelsen som banebrydende og understregede dens værdi i at øge vores forståelse af brugen af ​​organiske materialer under den tidlige menneskelige evolution.

kilder:

– University of Liverpool, professor Larry Barham

– University of Aberystwyth

– Stony Brook University, Dr. Sonia Harmand

– University of Reading, Dr. Annemieke Milks