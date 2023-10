Palæontologi-temakunst: Et samarbejde mellem menneskelige og teknologiske færdigheder

Kunst med palæontologi-tema er ved at udvikle sig til et samarbejde mellem menneskelige kunstnere og digitale værktøjer. Traditionelle palæo-kunstnere, der skaber kunst uden hjælp af teknologi, bliver sjældne i marken. En sådan kunstner, Jan Vriesen, har specialiseret sig i at skabe forhistoriske kulisser til museumsudstillinger og har arbejdet med institutioner som Denver Museum of Nature and Science og American Museum of Natural History.

På trods af at han er 81 år, fortsætter Vriesen med at udføre opgaver for dem, der værdsætter hans talent for at forestille sig den fjerne fortid. Han samarbejder med geologer og palæontologer for at skabe håndmalede scener, der bringer gamle landskaber til live. For nylig færdiggjorde Vriesen et par malerier, der skildrer et berømt fossilbrud, som det så ud for 150 millioner år siden, og en scene fra Jurassic Morrison-formationen, som den sandsynligvis så ud for 145 millioner år siden.

Disse malerier blev bestilt af geologen Bob Raynolds, som ønskede at forære dem til nonprofitorganisationen Friends of Dinosaur Ridge. Malerierne viser de ældgamle landskaber, der inspirerede organisationens bevaringsindsats, som har til formål at beskytte fossile steder og levere uddannelsesprogrammer til offentligheden.

De nye malerier vil blive vist i Dinosaur Ridge Discovery Center, så besøgende kan forestille sig, hvordan området var, da det var beboet af dinosaurer. Dinosaur Ridge, erhvervet af Jefferson County Open Space i 1973, er udpeget som Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen er en canadisk kunstner, der nu bor i Minnesota med sin kone og kæledyr. Hans indtog i palæokunst begyndte i 1970'erne, da han overtog et projekt på Royal British Columbia Museum. Siden har han opnået anerkendelse på området.

Mens Vriesen foretrækker traditionelle kunstmetoder, anerkender han teknologiens indflydelse på sit felt. Han joker med at være "neandertaler", når det kommer til computerarbejde, men forstår, at digitale færdigheder i stigende grad værdsættes i branchen.

Samlet set er kunst med palæontologi-tema ved at blive et samarbejde mellem menneskelig kreativitet og digitale værktøjer, der giver kunstnere som Jan Vriesen mulighed for at bringe den fjerne fortid til live med deres talent og fantasi.

