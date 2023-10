Hvordan den antikke græske myte om Prometheus afspejler vores moderne virkelighed

By

Prometheus, Titanen, der stjal ild fra guderne og gav den til menneskeheden, har længe tjent som et symbol på fremskridt og fare. Fra et mytologisk perspektiv ses han som en emancipator, der gør oprør mod Zeus' tyranni for menneskehedens skyld. Men i vores moderne verden får Prometheus en anden betydning.

Den industrielle revolution markerede et vendepunkt, hvor kraften fra ild og teknologi blev både en kilde til ære og katastrofe. Mary Shelleys roman "Frankenstein", med undertitlen "The Modern Prometheus", fremhævede hybrisen og idealismen hos monsterets skaber. I denne sammenhæng repræsenterer Prometheus vores evne til selvdestruktion og farerne ved teknologisk overskridelse.

I de senere år har Prometheus oplevet en genopblussen i populærkulturen, hvilket afspejler vores ambivalens over for teknologi og dens konsekvenser. Christopher Nolans film "Oppenheimer" drager en parallel mellem den straf, som den mytiske Prometheus blev udsat for og J. Robert Oppenheimer, der ofte betragtes som atombombens fader. Analogien udforskes yderligere i Annie Dorsens teaterstykke "Prometheus Firebringer", som væver en advarende fortælling om vores afhængighed af kunstig intelligens.

Benjamín Labatuts roman "The Maniac" dykker ned i John von Neumanns liv, en pioner inden for kunstig intelligens og spilteori, som også sammenlignes med Prometheus. Labatuts bog, klassificeret som fiktion, forsøger at skabe en ny mytologi for den moderne verden, der trækker på rigtige mennesker og deres ideer.

Både Oppenheimer og von Neumann, som arbejdede tæt sammen under Manhattan-projektet, repræsenterer genialitetens konvergens og muligheden for menneskelig udslettelse. Deres arbejde med kvanteteori og atombomben demonstrerer, hvordan abstraktion bliver en håndgribelig realitet med katastrofale konsekvenser.

Mens den destruktive kraft af disse teknologier er tydelig, ligger det intellektuelle drama i, hvordan disse abstrakte begreber bliver til konkrete manifestationer. Oppenheimers rolle i udviklingen af ​​atombomben tjener som et bevis på konceptet for kvanteteorien. Hans straf, ligesom den mytiske Prometheus, kommer ikke fra guderne, men fra modtagerne af hans gave.

Prometheus' historie resonerer med vores nuværende virkelighed, da vores voksende afhængighed af teknologi bringer både fremskridt og fare. De valg, vi træffer i vores jagt på viden og magt, kan have vidtrækkende konsekvenser. Myten om Prometheus tjener som en advarende fortælling, der minder os om at overveje de etiske implikationer af vores handlinger og potentialet for selvdestruktion.

