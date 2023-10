Forskere observerer selvhelbredelse i metaller, hvilket bekræfter årti gammel teori

Forskere ved Sandia National Laboratories har observeret selvhelbredelse i metaller, hvilket bekræfter en teori forudsagt af Dr. Michael Demkowicz for et årti siden. Forskerne opdagede, at en mikroskopisk revne i platin, forårsaget af gentagne udstrækninger, holdt op med at vokse og begyndte at hele sig selv. Dette uventede fænomen blev observeret under brudforsøg på nanokrystallinske metaller.

Dr. Demkowicz, professor ved Texas A&M University, og hans studerende, Guoxiang Xu, observerede ved et uheld spontan heling i en simulering af fraktur for ti år siden. Mens de først var skeptiske, opdagede de, at andre forskere også havde observeret den samme effekt i deres modelleringsarbejde.

Både simuleringen og det nylige eksperiment brugte nanokrystallinske metaller med en lille kornstørrelse, hvilket gjorde det lettere at studere selvhelbredelse. Forskerne fandt ud af, at korngrænser, som er almindelige i mange metaller og legeringer, kan påvirke revneheling afhængigt af retningen af ​​grænsevandring i forhold til revnen.

Virkningen af ​​dette arbejde flytter den teoretiske forudsigelse af selvhelbredelse i metaller fra tegnebrættet til virkeligheden. Forskerne bemærker dog, at optimering af mikrostrukturer til selvhelbredelse er en udfordrende opgave, som kræver yderligere undersøgelse.

De potentielle anvendelser af selvhelbredende metaller spænder vidt. Yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om selvhelbredelse er mulig i konventionelle metaller med større kornstørrelser. Det er vigtigt at bemærke, at eksperimenterne blev udført i et vakuummiljø, og tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer kunne forstyrre helingsprocessen.

Bekræftelsen af ​​det selvhelbredende fænomen i metaller er ikke kun et spændende eksperiment, men også en validering af teoretiske modeller for materiel adfærd. Dr. Demkowicz mener, at dette fund bringer håb om, at disse modeller er på rette vej.

Denne forskning, med titlen "Autonom heling af træthedsrevner via koldsvejsning", blev offentliggjort i tidsskriftet Nature.

kilder:

– Sandia National Laboratories – http://www.sandia.gov/

– Texas A&M University – https://www.tamu.edu/

– Natur – https://www.nature.com/