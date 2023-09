Udenlandske organer: Udforskning af pandemier og vacciner gennem historien

I Simon Schamas seneste bog, "Foreign Bodies", dykker han ned i pandemiers verden fortid og nutid og fremhæver de erfaringer, vi har lært, såvel som dem, vi stadig mangler at forstå. Bogen fokuserer primært på Waldemar Mordechai Wolff Haffkines liv og arbejde, en videnskabsmand, der udviklede hjemmelavede vacciner til at bekæmpe kolera og byllepest i slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

Schamas forfatterskab tager læserne med på en fængslende rejse gennem Haffkines liv, fra hans tidlige erfaringer med at forsvare sit samfund mod russiske pogromer til hans uddannelse på det prestigefyldte Pasteur Institut i Frankrig. Det var Haffkines vaccine, der bragte ham til Indien i 1893, hvor han oplevede dens bemærkelsesværdige succes med at bekæmpe kolera. Senere ville han opnå endnu større triumf med en vaccine til at udrydde byllepest.

Forfatteren beskriver med fængslende detaljer den omhyggelige proces, Haffkine brugte til at skabe pestvaccinen, fra udvinding af væsker til dyrkning af bacillerne i gedebouillon. På trods af Haffkines betydelige bidrag til folkesundheden i Indien, blev britiske koloniale myndigheder til sidst trætte af ham. De havde satset på mere aggressive foranstaltninger, såsom at ødelægge landsbyer og fordrive indfødte, hvilket ofte viste sig at være ineffektivt. Succesen for en udlænding som Haffkine var et slag mod deres stolthed, hvilket førte til hans endelige afgang fra Indien.

Mens Schama inkluderer nogle tangentielle udflugter og yderligere historier, skinner hans beundring for Haffkine igennem. Bogen afsluttes med en støttende note til Anthony Fauci og en overraskende refleksion over hesteskokrabbens blå blods rolle i vaccineproduktionen.

Schamas arbejde rejser vigtige spørgsmål om videnskabens magt til at bekæmpe pandemier og menneskers rolle i deres egen ødelæggelse. På trods af vores fremskridt hævder forfatteren, at det er vores egne handlinger, såsom atomvåben og klimaændringer, der udgør en større trussel mod menneskeheden.

"Foreign Bodies" tjener som et vidnesbyrd om Waldemar Mordechai Wolff Haffkines bemærkelsesværdige liv og præstationer. Gennem denne biografi fremhæver Simon Schama den enorme indvirkning, som individuelle videnskabsmænd kan have i lyset af globale sundhedskriser.

kilder:

– Schama, Simon. "Udenlandske organer: pandemier, vacciner og nationernes sundhed."

– Winchester, Simon. "Vide, hvad vi ved."