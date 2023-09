Nyopdaget grøn komet Nishimura synlig for første gang i 400 år

En nyopdaget grøn komet ved navn Nishimura, efter den japanske amatørastronom Hideo Nishimura, der opdagede den, er i øjeblikket synlig for første gang i mere end 400 år. Nishimura opdagede kometen ved hjælp af et Canon digitalkamera og en telelinse. Kometer er klumper af snavset is, der forbliver fra det affald, der blev tilbage, da vores solsystem først blev dannet. Typisk holder kometer sig langt væk fra solen og er frosne og usynlige for os. Men lejlighedsvis vil en komet nærme sig solen.

Efterhånden som solens varme begynder at fordampe det iskolde materiale i kometen, bliver snavset og støvet indeni frigjort, hvilket skaber kometens hale, der er synlig fra Jorden. Nishimuras opdagelse er bemærkelsesværdig i betragtning af udbredelsen af ​​automatiserede teleskoper. Amatørastronomer som Nishimura finder det ofte udfordrende at opdage noget, der ikke allerede er på stjernekortet.

For at se Nishimura-kometen skal du være på den nordlige halvkugle og se mod din østlige horisont før solopgang. Den bedste mulighed for at se den er tirsdag morgen, når den er tættest på Jorden. Den 17. september vil kometen være tættest på solen og vil med tiden blive synlig fra den sydlige halvkugle. Se efter den i stjernebilledet Løven og brug en kikkert eller et lille teleskop for at få et godt udsyn.

kilder: Alt taget i betragtning, NASA, NurPhoto via Getty Images