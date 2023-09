Jævndøgn og nordlys: En spektakulær visning

Jævndøgn, der falder den 23. september, kan give en bedre chance end normalt for at være vidne til det ærefrygtindgydende syn af nordlyset, også kendt som nordlys. Jordens magnetfelt og planetens hældning på det tidspunkt skaber gunstige betingelser for forekomsten af ​​dette naturlige lysshow. Selvom der aldrig er en definitiv garanti for at se nordlyset, øger jævndøgn sandsynligheden i stedet for at sikre det.

Ifølge David Moore, redaktøren af ​​magasinet Astronomy Ireland, er de bedste steder i Irland at få et glimt af nordlyset nordkysten af ​​Nordirland og Mayo. Disse områder er ideelle på grund af deres uhindrede udsigt over Atlanterhavet sammen med minimal lysforurening fra byer og byer. Ikke desto mindre, hvis himlen er klar, kan nordlyset være synligt fra alle dele af landet.

Fænomenet nordlys begynder efter soludbrud, eller udbrud på solen, frigiver milliarder af tons stråling ud i rummet. Cirka to dage efter, at disse soludbrud opstår, rammer atompartiklerne Jordens atmosfære. Nogle af disse partikler bliver fanget i jordens magnetfelt og trækkes mod nord- og sydpolen. Når disse partikler kolliderer med atomerne og molekylerne i atmosfæren, skaber de de levende farver, der er forbundet med nordlyset.

For fuldt ud at opleve nordlyset er det vigtigt at være væk fra menneskeskabte lys. At bo i en by eller by vil kun tilbyde en visning af større udstillinger. Solen gennemgår aktivitetscyklusser hvert 11. år, og det er på grund af at toppe i 2025, hvilket gør de næste par år særligt egnede til at se nordlys.

Astronomy Ireland leverer en nordlysvarslingstjeneste, der hver eftermiddag sender forudsigelser om himmelforholdene for den kommende nat, herunder muligheden for at se nordlyset. Lysene kan observeres på forskellige tidspunkter i løbet af natten, nogle gange i flere timer og nogle gange kun i en kort periode.

Mens overskyet himmel kan hindre seeroplevelsen, rammer partiklerne fra solen atmosfæren et godt stykke over skyerne. Derfor, når der er klar himmel, kan nordlyset være synligt i al deres pragt.