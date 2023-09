Forskere i Japan observerer supertunge iltisotoper

Forskere i Japan har gjort en betydelig opdagelse ved at observere de supertunge iltisotoper oxygen-27 (27O) og oxygen-28 (28O) for første gang. Holdet ved Tokyo Institute of Technology og RIKEN fandt ud af, at oxygen-28-isotopen, som man troede var særlig stabil, ikke var "dobbeltmagi", som tidligere antaget. Opdagelsen vil bidrage til at forbedre vores forståelse af nuklear struktur og kan få konsekvenser for neutronstjernernes fysik.

Når kernefysikere taler om magiske tal, henviser de til en situation, hvor et atoms nukleoner (protoner og neutroner) er arrangeret på en måde, der gør dets kerne usædvanligt stabil. Atomer med et specifikt antal protoner eller neutroner, såsom 2, 8, 20, 28, 50, 82 eller 126, er højst usandsynligt, at de vil gennemgå energitab på grund af radioaktivt henfald.

Det magiske talbegreb kan forklares ved hjælp af kerneskalmodellen. Kerner kan betragtes som flerlagsskaller, svarende til lag af et løg, hvor hver skal har et vist antal "sæder" til neutroner eller protoner. Når en skal er fyldt med neutroner eller protoner, betragtes den som "lukket". I tilfælde af oxygen-16 (16O), som har otte protoner og otte neutroner, er den første skal fyldt med to neutroner, og den anden skal er fyldt med seks neutroner, hvilket gør den til en "dobbeltmagisk" kerne.

Oxygen-28 isotopen var en kandidat til dobbelt magisk status, da den har otte protoner og 20 neutroner, med de 20 neutroner fordelt på tre skaller. Forskerne fandt dog ud af, at energigabet mellem de sidste to neutronskal-orbitaler var svagt, hvilket tillod blanding mellem de to skaller. Denne skalerosion er ikke almindelig og var uventet for 28O.

Opdagelsen af ​​manglen på "dobbeltmagi" i oxygen-28 er en vigtig udvikling for nuklear teori. Det vil forbedre vores forståelse af isotoper med store neutron-til-proton-forhold og hjælpe med at evaluere ukendte nukleare interaktioner såsom tre-neutronkræfter. Disse fund kan have betydning for at studere neutronstjernernes egenskaber.

kilder:

– Naturartikel

– RIKEN Radioactive Isotope Beam Factory