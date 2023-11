Nyopdagede mosasaurarter opkaldt efter nordisk søorm

Forskere har for nylig afsløret en ny art af mosasaur, et gammelt havkrybdyr, der levede for omkring 80 millioner år siden. Denne nyopdagede art har fået navnet Jormungandr walhallaensis efter den nordiske søslange fra den nordiske mytologi. Navnet Jormungandr refererer til Midgårdsormen, et mytisk væsen fra nordiske legender, som siges at være affødt af tricksterguden Loke og var i stand til at omringe hele kloden.

Fossilerne af Jormungandr walhallaensis blev fundet nær Walhalla, en by i North Dakota, der har fået sit navn fra Valhalla, den store heltesal i nordisk mytologi. Forskerne mener, at navnet afspejler både den nordiske mytologi og stedet, hvor fossilerne blev opdaget.

Selve fossilet, kendt som NDGS 10838, består af et næsten komplet kranium, kæber og nogle skeletdele, herunder ribben og ryghvirvler. Mosasauren ville have målt cirka 24 fod (7.3 meter) i længden og havde et slankere ansigt sammenlignet med andre mosasaurer.

Mens Jormungandr walhallaensis deler ligheder med andre mosasaurer, besidder den også unikke egenskaber, der adskiller den fra dens slægtninge. Kraniestrukturen af ​​denne mosasaur gav forskerne udfordringer med at klassificere den og antyder, at mosasaurgruppen kan være mere forskelligartet end tidligere antaget.

Opdagelsen af ​​denne nye art lover yderligere forståelse af mosasaurernes evolution og mangfoldighed. Fremtidige opdagelser og analyser af yderligere fossiler kan kaste mere lys over Jormungandr walhallaensis' position i mosasaur-slægtstræet.

FAQ:

Q: Hvad er en mosasaur?

A: Mosasaurer var store, kødædende marine krybdyr, der levede i den sene kridtperiode, for cirka 66 til 85 millioner år siden.

Q: Hvordan fik Jormungandr walhallaensis sit navn?

A: Mosasauren blev opkaldt efter den nordiske søslang Jormungandr fra nordisk mytologi, samt byen Walhalla, hvor fossilerne blev fundet.

Spørgsmål: Hvad er betydningen af ​​denne opdagelse?

A: Opdagelsen af ​​Jormungandr walhallaensis bidrager til vores forståelse af mosasaurernes mangfoldighed og udvikling i forhistorisk tid.

Q: Hvad er de unikke egenskaber ved Jormungandr walhallaensis?

A: Jormungandr walhallaensis besidder en kombination af funktioner fra forskellige mosasaurgrupper, hvilket gør det distinkt og udfordrende at klassificere.

Q: Hvilken yderligere forskning er nødvendig?

A: Yderligere forskning, herunder opdagelsen af ​​yderligere fossiler, vil hjælpe med at afklare forholdet mellem Jormungandr walhallaensis og andre mosasaurer og give mere indsigt i dets biologiske karakteristika og evolutionære betydning.