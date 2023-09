Nyopdaget komet Nishimura vil være synlig i næste uge

En nyopdaget komet ved navn Comet Nishimura vil være synlig, når den flyver forbi Jorden i næste uge. Den japanske rumfotograf Hideo Nishimura observerede først kometen i begyndelsen af ​​august. Siden da er den steget i lysstyrke, da den bevæger sig gennem det indre solsystem i et kredsløb om solen. Kometen vil komme tættest på Jorden på tirsdag og kommer inden for 78 millioner miles. Den passerer også tæt på solen den 17. september.

Kometen Nishimura fuldfører en bane omkring hvert 430 til 440 år. Sidst den passerede tæt på solen var omkring år 1590. Det vides dog ikke, om den var synlig med det blotte øje dengang. Kometen er knap nok lysstærk til at være synlig og vil bevæge sig tæt på horisonten, så en kikkert anbefales til visning. Mørk himmel væk fra byens lys giver optimale forhold.

For dem på den nordlige halvkugle anbefales det at finde en fri udsigt over den østnordøstlige horisont omkring en halv time før morgentusmørket. Jo tættere kometen er på solen og horisonten, jo sværere vil den være at se. Kometen vil passere mellem Jorden og solen på onsdag, og den er muligvis ikke synlig på aftenhimlen, medmindre den bliver væsentligt lysere end forventet.

I betragtning af kometens tætte nærhed til solen, er der en mulighed for, at den intense varme kan ødelægge den. Eksperter forventer dog, at den vil overleve, da den allerede har overlevet mindst én tidligere tæt tilgang til solen. Hvis den overlever, vil den gå over til den anden side af solen fra Jorden i begyndelsen af ​​oktober, og derefter dukke op på den sydlige halvkugles morgenhimmel i november.