En ny stamcelles rolle i kraniosynostose: En banebrydende opdagelse

Forskere ved Weill Cornell Medicine har identificeret en hidtil ukendt type knogledannende stamceller, der fører til kraniosynostose, den for tidlige sammensmeltning af kraniet hos spædbørn. Kraniosynostose forekommer hos omkring én ud af hver 2,500 babyer og kan hæmme hjernens udvikling, hvis den ikke behandles kirurgisk. Denne banebrydende undersøgelse, offentliggjort i Nature, kaster lys over den unormale spredning af en specifik type stamceller kaldet DDR2+ stamceller.

Holdet af forskere undersøgte mus med en almindelig mutation forbundet med human kraniosynostose og fandt ud af, at denne mutation udløser den unormale spredning af DDR2+ stamceller, hvilket resulterer i for tidlig kraniefusion. Denne opdagelse åbner op for nye muligheder for behandling af kraniosynostose ved at målrette og hæmme denne unormale stamcelleaktivitet.

For at undersøge sammenhængen mellem de knogledannende stamceller og kraniosynostose konstruerede forskerne mus, hvor CTSK+-stamcellerne, der tidligere var forbundet med kraniosynostose, manglede et af de gener, der var ansvarlige for dets funktion. I modsætning til deres forventninger aktiverede disse mutationer ikke de calvariale stamceller til at fusionere kraniepladerne; i stedet førte de til udtømning af disse stamceller ved suturerne. Sværhedsgraden af ​​fusion korrelerede med udtømningen af ​​disse CTSK+ stamceller.

Co-senior forfatter Dr. Matt Greenblatt understreger potentialet i denne opdagelse ved at sige: "Vi kan nu begynde at tænke på at behandle kraniosynostose ikke kun med kirurgi, men også ved at blokere denne unormale stamcelleaktivitet." Undersøgelsen rejser muligheden for at udvikle nye behandlinger, der adresserer den grundlæggende årsag til kraniosynostose, hvilket giver håb for spædbørn og familier, der er ramt af denne tilstand.

I en relateret undersøgelse offentliggjort i Nature i 2018 identificerede det samme forskerhold en anden type knogledannende stamceller kaldet CTSK+ stamceller. Denne tidligere opdagelse foranledigede yderligere undersøgelse af disse stamcellers rolle i at forårsage kraniosynostose. Denne nylige undersøgelse bygger på resultaterne fra deres tidligere forskning og uddyber vores forståelse af de komplekse mekanismer, der ligger til grund for denne tilstand.

Samlet set baner dette gennembrud i forståelsen af ​​kraniosynostose vejen for udviklingen af ​​målrettede terapier, der potentielt kan revolutionere behandlingen af ​​denne tilstand og forbedre resultaterne for berørte spædbørn.

kilder:

– Natur: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [link ikke angivet]