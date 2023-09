Unormale stamcellers rolle i kraniosynostose

Kraniosynostose er en tilstand, der involverer for tidlig sammensmeltning af toppen af ​​kraniet hos spædbørn. Dette kan føre til unormal hjerneudvikling, hvis det ikke behandles. Forskere ved Weill Cornell Medicine har gennemført en præklinisk undersøgelse for bedre at forstå de underliggende årsager til kraniosynostose.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature, fokuserede på en af ​​de mest almindelige genmutationer forbundet med kraniosynostose. Forskerne fandt ud af, at denne mutation inducerer den unormale spredning af en hidtil ukendt type knogledannende stamceller kaldet DDR2+ stamceller. Disse celler bidrager til den for tidlige sammensmeltning af kraniet.

Tidligere havde forskere opdaget en anden type knogledannende stamceller kendt som CTSK+ stamceller i toppen af ​​kraniet. De havde mistanke om, at disse celler spillede en rolle i kraniosynostose. Men i denne undersøgelse fandt forskerne ud af, at genmutationen forbundet med kraniosynostose førte til udtømning af CTSK+ stamceller snarere end deres aktivering. Dette fik dem til at undersøge rollen af ​​DDR2+ stamceller.

Yderligere eksperimenter og analyser afslørede, at DDR2+ stamceller er ansvarlige for at drive unormal suturfusion. Disse stamceller formerer sig unormalt, når CTSK+ stamcellerne, som normalt undertrykker deres produktion, dør på grund af genmutationen.

Forskerne undersøgte også humane vævsprøver fra craniosynostose-operationer og fandt lignende DDR2+- og CTSK+-stamceller. Dette fremhæver den kliniske relevans af deres fund hos mus.

Baseret på deres resultater foreslår forskerne, at undertrykkelse af spredningen af ​​DDR2+ stamceller kan være en potentiel behandling for kraniosynostose. CTSK+-stamcellerne opnår denne undertrykkelse ved at udskille et vækstfaktorprotein kaldet IGF-1. Forskerne spekulerer i, at efterligning af disse metoder kan hjælpe med at forhindre unormal kraniefusion.

Studiet åbner op for nye muligheder for behandling af kraniosynostose, hvilket potentielt reducerer behovet for flere operationer. Fremtidig forskning vil fokusere på at identificere andre typer knogledannende stamceller i kraniet og yderligere forstå kompleksiteten af ​​denne tilstand.

kilder:

– https://weill.cornell.edu/

– Undersøgelse offentliggjort i Nature, 2020