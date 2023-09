Nyopdaget Space Rock lyner forbi Jorden på kort afstand

En nyopdaget asteroide, ved navn C9FMVU2, passerede Jorden i dag i en afstand på kun 2,500 miles, hvilket er omkring 1% af Jorden-måne-afstanden. Den lille asteroide, cirka 6.5 ​​fod bred, blev først observeret blot et par timer før dens nærmeste nærme sig vores planet. Denne afstand er fem gange tættere på kredsløbet for GPS-satellitter.

På trods af dens nærhed forsikrede Den Europæiske Rumorganisation (ESA), at asteroiden ikke udgjorde nogen trussel mod Jorden på grund af dens lille størrelse. Hvis den var kollideret med vores planet, ville den være brændt op i atmosfæren og skabt en spektakulær ildkugle. Nogle få fragmenter kan have nået jordens overflade, men de ville have været små.

Richard Moissl, chef for planetarisk forsvar hos ESA, forklarede, at asteroidens bane vil blive væsentligt ændret af Jordens tyngdekraft. Imidlertid var asteroiden for lille til at være synlig for amatørastronomer.

Der er i øjeblikket over 30,000 kendte jordnære asteroider, men kun omkring 2,300 af dem anses for at være potentielt farlige. En rumsten modtager denne betegnelse, hvis den er bredere end 460 fod og følger en bane, der bringer den inden for 20 måneafstande fra Jorden. Selv mindre asteroider kan forårsage betydelig ødelæggelse, hvis de skulle påvirke planeten.

Derfor arbejder astronomer aktivt på at kortlægge bestanden af ​​rumsten i nærheden af ​​vores planet for at sikre beredskab i tilfælde af en uventet kollision. Hvis en potentielt farlig asteroide var på kollisionskurs, ville rumbureauer forsøge at omdirigere den, svarende til NASAs succesfulde mission, Double Asteroid Redirection Test (DART) rumfartøjet, som ændrede kredsløbet for den lille asteroide-måne, Dimorphos sidste år.

Det er afgørende at fortsætte med at overvåge og studere jordnære asteroider for at beskytte vores planet og forhindre fremtidige katastrofale påvirkninger.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

– NASA.

Definitioner:

– Potentielt farlig asteroide: En asteroide, der opfylder visse kriterier, herunder størrelse og nærhed til Jorden, som kan udgøre en trussel, hvis den skulle kollidere med vores planet.

– Dobbelt Asteroid Redirection Test (DART) rumfartøj: En NASA-mission, der har til formål at teste evnen til at aflede asteroider ved at kollidere med dem.