Astrofotografer tager fantastiske billeder af kometen Nishimura

Astrofotografer fra hele verden har taget betagende billeder af kometen Nishimura, mens den passerer gennem vores solsystem. Denne komet, opdaget af amatørastronomen Hideo Nishimura i august 2023, har tiltrukket sig opmærksomhed på grund af dens bemærkelsesværdige synlighed. Det er noget af en bedrift at opdage en komet ved hjælp af et almindeligt DSLR-kamera, da de fleste kometer nu findes med automatiserede teleskoper.

I løbet af de sidste par uger har kometentusiaster og astrofotografer fulgt kometen Nishimura tæt, hvilket har resulteret i nogle utrolige fotografier. Da kometen nærmer sig sit nærmeste punkt til Jorden den 12. september, efterfulgt af dens nærmeste tilgang til solen den 17. september, er de næste par uger lovende for observation af dette himmelfænomen. Lige nu i stjernebilledet Løven kan kometen ses i de tidlige morgentimer før solopgang.

For at få et glimt af kometen Nishimura, se mod øst i timerne før daggry. Brug af en stjernekigger-app kan hjælpe med at lokalisere kometen, mens en kikkert eller et teleskop giver et klarere udsyn. Med mindre til mellemstore teleskoper kan man forvente at se en sløret, grønlig kugle. Men med mere kraftfuld optik kan det være muligt at skelne kometens hale.

Kometen Nishimura har allerede givet astrofotografer fascinerende øjeblikke. Michael Jäger, en berømt kometjæger, tog forbløffende billeder i hele september, inklusive en afbrydelsesbegivenhed forårsaget af et udbrud af solvind. Stuart Atkinson formåede også at fange en klart defineret gaffel i kometens hale. Lorenzo Di Colas billede tilbyder en begrundet skildring af, hvad skywatchere i baghaven kan forvente at se, når de bruger en kikkert eller små teleskoper.

Hvis du er interesseret i at gå på jagt efter kometer eller tage billeder af himmellegemer, er der forskellige ressourcer til rådighed. Vores guide til de bedste kikkerter og teleskoper kan hjælpe dig med at finde det rigtige udstyr til dine behov. Derudover giver vi til dem, der er interesseret i astrofotografi, en guide til, hvordan man fotograferer kometer, samt anbefalinger til kameraer og objektiver.

