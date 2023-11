Ny forskning afslører potentiel løsning til koralblegning

Forskere fra Australian Institute of Marine Science (AIMS) og University of Melbourne har opdaget en lovende løsning til at bekæmpe koralblegning. Undersøgelsen, offentliggjort i Global Change Biology, tyder på, at voksne fragmenter af koralarten Galaxea fascicularis bedre kan modstå blegning og komme sig hurtigere, når de behandles med varmeudviklede celler af alger kendt som symbionter.

I modsætning til tidligere undersøgelser, der fokuserede på naturligt varmetolerante symbionter, brugte denne forskning symbionter, der fik deres varmetolerance kunstigt øget over et årti gennem eksponering for forhøjede temperaturer i laboratoriet. Disse varmeudviklede symbionter blev derefter introduceret til kemisk blegede koralfragmenter.

Resultaterne var bemærkelsesværdige. Symbionterne var i stand til at etablere et symbiotisk forhold til de voksne koraller i en varighed på to år. Denne symbiose fremmede ikke kun hurtigere genopretning fra blegning, men forbedrede også korallernes varmetolerance uden at påvirke deres vækst negativt.

Hovedforfatter Dr. Wing Yan Chan fra AIMS og University of Melbourne mener, at disse varmeudviklede algesymbiioner kan blive en værdifuld ressource til restaurering af rev. Denne tilgang viser løfte på tværs af forskellige koralarter og livsstadier.

Den langsigtede stabilitet af dette symbiotiske forhold giver håb om, at varmeudviklede celler kan gavne koralværter i mange år fremover. Dette er især vigtigt i betragtning af den stigende trussel om klimaændringsdrevne marine hedebølger, der forårsager udbredt blegning og koralldød.

Seniorforfatter professor Madeleine van Oppen understreger fordelene ved denne tilgang og udtaler, at de fordele, der er observeret i tidligere undersøgelser af korallarver og unge, også omfatter voksne koraller. Denne teknik, kendt som "assisteret evolution", involverer aktivt at accelerere naturligt forekommende evolutionære processer for at øge korallers varmetolerance.

Det næste trin i denne forskning vil involvere kontrollerede feltforsøg for at afgøre, om de samme resultater kan opnås uden for laboratoriet, med flere koraltyper og i større skala.

Denne undersøgelse bidrager til den omfattende indsats fra AIMS, deres partnere og samarbejdspartnere for at beskytte koraller mod virkningerne af klimaændringer. Ud over at reducere emissioner og vedtage effektive koralrevshåndteringsstrategier giver interventioner som varmeudviklede symbionter håb om at øge klimatolerance og modstandsdygtighed for rev.

FAQ:

Q: Hvad er koralblegning?

A: Koralblegning opstår, når koralkolonier uddriver de symbiotiske alger, der lever i deres væv, hvilket resulterer i tab af deres livlige farver. Denne proces er ofte forårsaget af miljøbelastninger, især forhøjede vandtemperaturer.

Q: Hvorfor er koralblegning bekymrende?

A: Koralrev er utroligt vigtige økosystemer, der giver levesteder for utallige marine arter og understøtter lokale økonomier gennem turisme og fiskeri. Når koraller oplever udbredt blegning, kan det føre til deres død, hvilket alvorligt påvirker sundheden og biodiversiteten på hele revet.

Q: Hvordan hjælper brugen af ​​varmeudviklede symbionter koraller?

Sv: Varmeudviklede symbionter er i stand til at etablere et symbiotisk forhold til koraller, hvilket øger deres varmetolerance og fremmer hurtigere restitution fra blegning. Dette kan købe værdifuld tid for rev, der står over for truslen fra klimaændringsdrevne marine hedebølger.

kilder:

– Australian Institute of Marine Science (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– University of Melbourne: https://www.unimelb.edu.au/

– Global forandringsbiologi: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486