Afsløring af forbindelsen: Forstå hjernevidde signaler med Facemap

Forskere har længe været fascineret af musenes konstante bevægelse, fra deres knurhår, der svirrer, til deres næser rykker. På samme måde forbliver neuroner i hjernen aktive selv i fravær af eksterne stimuli eller en specifik opgave. Disse spontane handlinger fører til aktivering af neuroner i forskellige områder af hjernen, hvilket giver os indsigt i disse dyrs øjeblik-til-øjeblik aktiviteter. Den sande udnyttelse af disse udbredte signaler i hjernen forbliver dog et mysterium.

Heldigvis kaster et banebrydende værktøj kaldet Facemap nyt lys over, hvordan hjernen fortolker og udnytter disse signaler genereret af spontan adfærd. Facemap bruger dybe neurale netværk til at etablere en forbindelse mellem en muss øjen-, knurhår-, næse- og mundbevægelser og den neurale aktivitet i hjernen. Ved at kombinere en keypoint tracker og en dyb neural netværkskoder giver denne ramme værdifuld information om neural aktivitet.

En nylig publikation i Nature Neuroscience introducerer Facemap som en ramme til modellering af neural aktivitet baseret på orofacial sporing. Atika Syeda, en kandidatstuderende, der arbejder under vejledning af Carsen Stringer, PhD, en gruppeleder på HHMI Janelia Research Campus, forklarede, at målet er at afdække og forstå den adfærd, der er repræsenteret i forskellige hjerneregioner. Hvordan kan disse bevægelser effektivt spores og associeres med neurale signaler?

Tidligere havde holdet ledet af Stringer opdaget, at tilsyneladende tilfældig aktivitet i forskellige hjerneområder hos mus i virkeligheden var drevet af spontan adfærd. Det var dog stadig en udfordring at dechifrere, hvordan hjernen bruger denne information. Et kritisk skridt i retning af at besvare dette spørgsmål involverede at forstå de bevægelser, der foranlediger denne aktivitet, og at forstå den nøjagtige repræsentation i hjerneregionerne.

For at imødegå dette hul i viden analyserede forskerholdet omhyggeligt 2,400 videorammer af museansigter og kategoriserede særskilte punkter svarende til forskellige ansigtsbevægelser forbundet med spontan adfærd. Specifikt fokuserede de på 13 nøglepunkter, der repræsenterer individuel adfærd, såsom at piske, pleje og slikke.

Gennem udviklingen af ​​neurale netværksbaserede modeller har teamet med succes genkendt disse nøglepunkter i videoer med museansigter. Desuden etablerede de korrelationer mellem disse ansigtsbevægelser og neural aktivitet ved hjælp af en anden dyb neural netværksbaseret model. Resultatet? Facemap, som gør det muligt for forskere at se, hvordan en muss spontane adfærd direkte påvirker neural aktivitet i specifikke hjerneområder.

Facemap tilbyder betydelige forbedringer i forhold til tidligere metoder, hvilket giver øget nøjagtighed og hurtigere sporing af orofaciale bevægelser og adfærd hos mus. Især er den designet til at spore museansigter og har gennemgået omfattende fortræning, hvilket gør det muligt for den nøjagtigt at spore en lang række musebevægelser. Sammenlignet med tidligere metoder kan dette kraftfulde værktøj forudsige dobbelt så meget neural aktivitet hos mus.

Den bedste del? Facemap er tilgængeligt for alle forskere, da det er let tilgængeligt og brugervenligt. Siden udgivelsen sidste år har adskillige forskere verden over allerede downloadet værktøjet og har høstet fordelene. Facemap forenkler forskningsprocesser, hvilket gør det muligt for forskere at opnå resultater inden for samme dag.

Som konklusion revolutionerer Facemap vores forståelse af det indviklede forhold mellem spontan adfærd og hjerneaktivitet. Ved at udnytte kraften i dybe neurale netværk og orofacial sporing kan forskere dykke dybere ned i hjernens komplekse funktion. Dette innovative værktøj åbner nye veje til at udforske den neurale repræsentation af adfærd og baner vejen for yderligere opdagelser inden for neurovidenskab.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er Facemap?

Facemap er et værktøj, der bruger dybe neurale netværk til at relatere en muss øje, knurhår, næse og mundbevægelser til neural aktivitet i hjernen. Det giver indsigt i, hvordan spontan adfærd driver neurale signaler i forskellige hjerneområder.

Q: Hvordan fungerer Facemap?

Facemap består af en keypoint tracker og en dyb neural netværkskoder. Den analyserer videorammer af museansigter for at identificere centrale ansigtspunkter, der repræsenterer forskellig adfærd. Disse nøglepunkter er derefter korreleret med neural aktivitet, hvilket giver forskerne mulighed for at forstå sammenhængen mellem spontane bevægelser og signaler i hele hjernen.

Q: Hvad er de vigtigste fordele ved Facemap?

Facemap tilbyder forbedret nøjagtighed og hastighed i sporing af orofaciale bevægelser og adfærd hos mus sammenlignet med tidligere metoder. Det forudsiger dobbelt så meget neural aktivitet og er specielt designet til at spore museansigter, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj for forskere inden for neurovidenskab.

Q: Hvor tilgængeligt er Facemap?

Facemap er frit tilgængeligt og nemt at bruge. Forskere verden over kan downloade værktøjet og opnå resultater samme dag. Dens tilgængelighed og brugervenlighed forenkler forskningsprocessen og letter yderligere undersøgelser af hjerneaktivitet forbundet med spontan adfærd.