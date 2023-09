Forskere opdager lovende værktøj til at bekæmpe knogletab i rumudforskning

Forskere har fået et gennembrud i søgen efter løsninger til at bekæmpe knogletab under udforskning af rummet. Holdet af forskere har forbedret det terapeutiske potentiale af NELL-1-molekylet og forlænget dets halveringstid fra 5.5 timer til 15.5 timer. Denne forbedring gør det muligt for molekylet at forblive effektivt i længere tid uden at miste dets bioaktivitet.

For yderligere at øge dets målrettede effektivitet biokonjugerede forskerne et inert bisphosphonat (BP) molekyle med NELL-1, hvilket skabte et "smart" molekyle kaldet BP-NELL-PEG. Dette molekyle retter sig specifikt mod knoglevæv, hvilket er afgørende for at bekæmpe knogletab under længerevarende ophold i mikrogravitation.

Resultaterne af undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet 'npj Microgravity', viste, at BP-NELL-PEG udviste overlegen specificitet for knoglevæv uden at forårsage observerbare bivirkninger. Dette er en væsentlig udvikling, da bisfosfonater almindeligvis er blevet forbundet med destruktive virkninger på knoglevæv.

Forskerne mener, at deres resultater har store løfter for fremtiden for rumudforskning, især for missioner, der involverer længerevarende ophold i mikrogravitation. De forestiller sig, at BP-NELL-PEG kan blive et værdifuldt værktøj til at bekæmpe knogletab og muskuloskeletal forringelse, især når konventionel modstandstræning ikke er mulig på grund af skader eller andre invaliderende faktorer.

Mens undersøgelsen har vist lovende resultater, er der behov for yderligere menneskelige undersøgelser for at bekræfte dens effektivitet. Hvis disse undersøgelser fortsætter med at lykkes, kan BP-NELL-PEG revolutionere den måde, astronauter bekæmper knogletab under rumrejser. Dette gennembrud har potentialet til at forbedre astronauternes overordnede sundhed og velvære, hvilket sikrer succesfulde og sikre missioner i fremtiden.

kilder:

– Kildeartikel (URL)

– Journal: 'npj Microgravity'