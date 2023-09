En lovende terapi til at mindske knogletab i rummet og på jorden

Forskere ved University of California, Los Angeles (UCLA), har udviklet en terapi, der viser løfte i at reducere knogletab fra langvarige rumrejser såvel som muskuloskeletal degeneration på Jorden. Mikrotyngdekraft, oplevet af astronauter i rummet, forårsager knogletab med en hastighed, der er 12 gange større end på Jorden, hvilket udgør en trussel mod skeletets sundhed. UCLA-teamet undersøgte, om den systemiske levering af NELL-lignende molekyle-1 (NELL-1) kunne hjælpe med at afbøde dette knogletab.

NELL-1 er et protein, der er afgørende for knogleudvikling og densitetsvedligeholdelse. Forskerne forbedrede det terapeutiske potentiale af NELL-1 ved at forlænge dets halveringstid og skabe et "smart" molekyle, der specifikt retter sig mod knoglevæv uden at forårsage uønskede virkninger. Resultaterne, offentliggjort i tidsskriftet 'npj Microgravity', viste, at det nye molekyle, kendt som BP-NELL-PEG, viste overlegen specificitet for knoglevæv uden at forårsage observerbare bivirkninger.

Ifølge Chia Soo fra UCLA rummer disse resultater et enormt løfte for fremtiden for rumudforskning, såvel som for at bekæmpe knogletab og forringelse af muskuloskeletal på Jorden. Kang Ting fra Forsyth Institute tilføjede, at BP-NELL-PEG kunne være et lovende værktøj, når konventionel modstandstræning ikke er mulig på grund af skader eller andre faktorer.

For at teste terapien i virkelige rumforhold gennemførte forskerne en undersøgelse med mus. Halvdelen af ​​musene tilbragte ni uger i mikrogravitation for at simulere langvarig rumrejse. Den anden halvdel blev bragt tilbage til Jorden efter 4.5 uger. Begge grupper blev behandlet med enten BP-NELL-PEG eller et kontrolstof. Resultaterne viste, at musene behandlet med BP-NELL-PEG havde en signifikant stigning i knogledannelsen. Derudover var der ingen tilsyneladende negative sundhedseffekter observeret i både rum- og jordbehandlede mus.

Denne terapi rummer ikke kun potentiale for fremtidige rummissioner, men tilbyder også en potentiel behandling for patienter, der lider af ekstrem osteoporose og andre knoglerelaterede tilstande på Jorden. Yderligere menneskelige undersøgelser er nødvendige for at bekræfte disse resultater og fuldt ud udforske de terapeutiske fordele ved BP-NELL-PEG.

kilder:

– University of California, Los Angeles

– Forsyth Institute

– npj Mikrotyngdekraft