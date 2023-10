Rekonstruering af en tabt tektonisk plade: Historien om Pontus

Utrecht University PhD-kandidat Suzanna van de Lagemaat har afsløret en banebrydende opdagelse inden for pladetektonik. Gennem en kombination af computersimuleringer og feltforskning har hun rekonstrueret en massiv og hidtil ukendt tektonisk plade, der engang eksisterede. Denne tabte plade, opkaldt Pontus efter havets græske guddom, var engang en fjerdedel af Stillehavets størrelse.

Jordens ydre skal består af flere store tektoniske plader, der har udviklet sig over tid. Nogle af disse plader, der overvejende består af tung oceanisk skorpe, er blevet subduceret ind i Jordens kappe, hvilket kun efterlader fragmenter i bjergbælterne som bevis. Regionen omkring Filippinerne, hvor van de Lagemaat udførte sin forskning, er et komplekst tektonisk kryds mellem forskellige pladesystemer.

Ved at rekonstruere bevægelserne af de nuværende plader i regionen, der spænder over Japan til New Zealand i løbet af de sidste 150 millioner år, identificerede van de Lagemaat et betydeligt hul, der antydede eksistensen af ​​en manglende plade. Gennem feltarbejde på steder som Borneo opdagede holdet sten, der oprindeligt var fra en tidligere ukendt plade, adskilt fra de allerede kendte tabte pladerester.

Relikvierne fra denne tabte plade, Pontus, blev ikke kun fundet på det nordlige Borneo, men også på Palawan i det vestlige Filippinerne og i Det Sydkinesiske Hav. Dette gjorde det muligt for forskerne at sammensætte den fulde udstrækning af Pontus-pladen, som var mindst en fjerdedel af størrelsen af ​​det moderne Stillehav for over 150 millioner år siden. Efterhånden som det ekspanderende palæo-Stillehave skubbede mod vest, blev Pontus-pladen til sidst lagt ned under den eurasiske plade.

Opdagelsen af ​​Pontus udfylder et afgørende hul i vores forståelse af pladetektonik og giver indsigt i regionens komplekse geologiske historie. Forskningen udført af van de Lagemaat og hendes team er blevet offentliggjort i tidsskriftet Gondwana Research og kaster lys over den fascinerende historie om Pontus og dens rolle i at forme jordens overflade.

kilder:

– Utrecht Universitet

– Gondwana Research (2023)